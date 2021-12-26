“Нова Пошта” і “УкрПошта” оприлюднили графік роботи відділень на святкові дні

Став відомий графік роботи та список чергових відділень основних служб перевезення та доставки в Україні. Так, поштові оператори подали такі дані.





«Нова Пошта» «УкрПошта»: як працюватимуть відділення у новорічні та різдвяні вихідні дні

Четвертий рік поспіль 25 грудня стає першим вихідним серед святкових днів в Україні. Багато служб доставки в ці дні працюють за зміненими графіками. Найбільші поштові оператори попереджають своїх клієнтів про зміни в годинах роботи, щоб вони могли надіслати та отримати свої посилки вчасно.

Як працює Нова Пошта на свята?

У компанії попередили, що загалом графік роботи вже визначено та озвучено, але передбачено роботу чергових відділень, щоб забезпечити безперебійну доставку по всій країні.

Основний графік виглядає так:

25, 27 грудня – години роботи відділень без змін;

31 грудня – відділення працюють за графіком суботи;

3 січня – робота за недільним графіком;

1, 7 січня – відділення та кур’єри не працюють.

Також в перший день нового року і на Різдво не будуть завантажувати нові посилки в поштомати, а відправлення, що завантажувалися раніше, можна отримати в будь-який час.

Про роботу чергових відділень, їх номери та адреси докладніше можна дізнатися на сайті «Нової Пошти».

“Укрпошта” – графік роботи у святкові дні

В “Укрпошті” озвучили такий графік роботи відділень:

24, 27 грудня – звичайні години роботи;

25 грудня – робота лише чергових відділень;

31 грудня – поки що немає даних;

1, 7 січня – вихідний, але компанія розглядає можливість роботи деяких відділень.

Список чергових відділень, а також їхній графік роботи у святкові дні можна знайти на сайті поштового оператора. Там же скоро з’явиться графік роботи на останній день року, що минає.