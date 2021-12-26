“Нова Пошта” і “УкрПошта” оприлюднили графік роботи відділень на святкові дні
Став відомий графік роботи та список чергових відділень основних служб перевезення та доставки в Україні. Так, поштові оператори подали такі дані.
«Нова Пошта» «УкрПошта»: як працюватимуть відділення у новорічні та різдвяні вихідні дні
Четвертий рік поспіль 25 грудня стає першим вихідним серед святкових днів в Україні. Багато служб доставки в ці дні працюють за зміненими графіками. Найбільші поштові оператори попереджають своїх клієнтів про зміни в годинах роботи, щоб вони могли надіслати та отримати свої посилки вчасно.
Як працює Нова Пошта на свята?
У компанії попередили, що загалом графік роботи вже визначено та озвучено, але передбачено роботу чергових відділень, щоб забезпечити безперебійну доставку по всій країні.
Основний графік виглядає так:
- 25, 27 грудня – години роботи відділень без змін;
- 31 грудня – відділення працюють за графіком суботи;
- 3 січня – робота за недільним графіком;
- 1, 7 січня – відділення та кур’єри не працюють.
Також в перший день нового року і на Різдво не будуть завантажувати нові посилки в поштомати, а відправлення, що завантажувалися раніше, можна отримати в будь-який час.
Про роботу чергових відділень, їх номери та адреси докладніше можна дізнатися на сайті «Нової Пошти».
“Укрпошта” – графік роботи у святкові дні
В “Укрпошті” озвучили такий графік роботи відділень:
- 24, 27 грудня – звичайні години роботи;
- 25 грудня – робота лише чергових відділень;
- 31 грудня – поки що немає даних;
- 1, 7 січня – вихідний, але компанія розглядає можливість роботи деяких відділень.
Список чергових відділень, а також їхній графік роботи у святкові дні можна знайти на сайті поштового оператора. Там же скоро з’явиться графік роботи на останній день року, що минає.
Читайте GSMinfo в Google News
Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter