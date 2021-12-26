Новини

“Нова Пошта” і “УкрПошта” оприлюднили графік роботи відділень на святкові дні

26.12.2021
1 хвилина на прочитання
Нова пошта

Став відомий графік роботи та список чергових відділень основних служб перевезення та доставки в Україні. Так, поштові оператори подали такі дані.


«Нова Пошта» «УкрПошта»: як працюватимуть відділення у новорічні та різдвяні вихідні дні

Новини по темі

Четвертий рік поспіль 25 грудня стає першим вихідним серед святкових днів в Україні. Багато служб доставки в ці дні працюють за зміненими графіками. Найбільші поштові оператори попереджають своїх клієнтів про зміни в годинах роботи, щоб вони могли надіслати та отримати свої посилки вчасно.

Як працює Нова Пошта на свята?

У компанії попередили, що загалом графік роботи вже визначено та озвучено, але передбачено роботу чергових відділень, щоб забезпечити безперебійну доставку по всій країні.

Основний графік виглядає так:

  • 25, 27 грудня – години роботи відділень без змін;
  • 31 грудня – відділення працюють за графіком суботи;
  • 3 січня – робота за недільним графіком;
  • 1, 7 січня – відділення та кур’єри не працюють.

Також в перший день нового року і на Різдво не будуть завантажувати нові посилки в поштомати, а відправлення, що завантажувалися раніше, можна отримати в будь-який час.

Про роботу чергових відділень, їх номери та адреси докладніше можна дізнатися на сайті «Нової Пошти».

Укрпошта

“Укрпошта” – графік роботи у святкові дні

В “Укрпошті” озвучили такий графік роботи відділень:

  • 24, 27 грудня – звичайні години роботи;
  • 25 грудня – робота лише чергових відділень;
  • 31 грудня – поки що немає даних;
  • 1, 7 січня – вихідний, але компанія розглядає можливість роботи деяких відділень.

Список чергових відділень, а також їхній графік роботи у святкові дні можна знайти на сайті поштового оператора. Там же скоро з’явиться графік роботи на останній день року, що минає.

Читайте GSMinfo в Google News
Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter


﻿
26.12.2021
1 хвилина на прочитання

Новини по темі

Укрпошта

График работы отделений «Новая Почта» и «УкрПочта» на праздничные дни

26.12.2021

Як отримати 1000 гривень за вакцинацію до Нового Року?

26.12.2021

Как получить “ковидную” 1000 гривен до Нового Года?

26.12.2021

В Украине на 10% повысят пенсии: кто получит надбавку

26.12.2021
Back to top button