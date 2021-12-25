Стало відомо, для чого Туреччина перетворює Стамбул на острів

26 червня 2021 року розпочалося масштабне будівництво нового турецького каналу та інфраструктури навколо нього. Будівництво триватиме 6 років і закінчиться у 2027 році. На проект планується витратити 15 мільярдів доларів. Канал пройде через європейську частину Стамбула паралельно до Босфору. За фактом місто перетвориться на острів. Але навіщо це Туреччині?





Стамбульський канал

За планом канал має бути довжиною 50 км і з’єднувати Чорне та Мармурове море. Глибина його складатиме 25 метрів, а ширина 150 метрів. Пропускна спроможність – 185 суден на добу. На березі каналу планується звести житлові райони, туристичні об’єкти, парки і так далі. Потрапити на новий острів можна буде мостами (їх хочуть побудувати цілих 6 штук) та на поромі.

Проект каналу

Місцеві жителі проти будівництва

80% турків висловилися проти будівництва каналу. Вони вважають, що це може принести чимало проблем. Місцеві жителі побоюються, що канал спровокує посилення повеней, змінить рівень солі в Мармуровому морі, що призведе до вимирання деяких видів риб та зробить солоним прісне озеро Дурусу. Якщо водоймище стане солоним, то брати питну воду буде практично нізвідки, доведеться вести її з інших країн.

Окрім місцевих, б’ють на сполох і екологи. Вони вважають, що будівництво каналу призведе до порушення екосистеми Мармурового моря, а Чорне може обміліти. Також можливі землетруси. Ердоган же, у свою чергу, стверджує, що необхідні дослідження були проведені, і вплив каналу на навколишнє середовище вивчено.

Мета проекту

Ердоган стверджує, що будівництво нового каналу допоможе розвантажити протоку Босфор. Зараз трафік на ньому один із найінтенсивніших у світі. Щоб пройти протокою, суднам доводиться стояти в черзі кілька годин, а це зайва трата часу та грошей.

Кораблі стоять у черзі для проходу через Босфор

Крім того, Ердоган переживає, що через складності проходження Босфору може відбутися аварія. По протоці проходять судна з різним вантажем, і їхнє зіткнення може призвести до катастрофи, як для самої Туреччини, так і для природи в цілому. Занадто інтенсивний трафік лише посилює становище.

Вигода Туреччини

Турецька влада не залучає інвесторів, щоб втілити проект у життя, адже більшою мірою вони діють у своїх особистих інтересах. Босфор у 1936 році визнали надбанням людства, тому гроші за проходження ним Туреччина брати не має права.

Контейнеровоз Evergreen перекрив Суецький канал

При цьому в тому ж Єгипті Суецький канал приносить країні близько 5 мільярдів доларів на рік. Побудувавши новий Стамбульський канал, турки зможуть заробляти на ньому непогані гроші, адже трафік у Босфорі у 2-3 рази більший, ніж на Суецькому каналі.

Навіщо кораблям Стамбульський канал, якщо є Босфор?

Босфор безкоштовна протока, але має кілька великих мінусів. Він справді перевантажений. Власникам суден буде вигідніше заплатити, ніж витрачати 8 годин на відстоювання черги.

Крім того, проходити Босфор досить складно через його рельєф та особливості течії. Деяким суднам навіть доводиться наймати турецького провідника, щоб пройти протоку без пригод. У Стамбульському каналі таких проблем не буде. Тож якщо Туреччина виставить за перепустку порівняно невелику ціну, попит на новий канал напевно буде.