Влада США може заборонити Apple постачати iPhone до Росії

Американську техніку можуть перестати постачати до РФ. Це може статися у разі нападу Росії на Україну, пише Reuters.





Адміністрація президента США розглядає таку можливість. Якщо події розгортатимуться за несприятливим сценарієм, постачання смартфонів Apple до РФ припиняться. Можливо також перестане працювати App Store (як, наприклад, не працює фірмовий магазин додатків для iPhone на Кубі).

Також до заборонених товарів можуть потрапити автомобільні деталі, товари для авіаційної галузі та багато іншого. Усе, що виробляється США чи є інтелектуальної власністю американських компаній.