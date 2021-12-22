Hardnews

Влада США може заборонити Apple постачати iPhone до Росії

22.12.2021
Менше хвилини
iPhone 13

Американську техніку можуть перестати постачати до РФ. Це може статися у разі нападу Росії на Україну, пише Reuters.


Адміністрація президента США розглядає таку можливість. Якщо події розгортатимуться за несприятливим сценарієм, постачання смартфонів Apple до РФ припиняться. Можливо також перестане працювати App Store (як, наприклад, не працює фірмовий магазин додатків для iPhone на Кубі).

Новини по темі

Також до заборонених товарів можуть потрапити автомобільні деталі, товари для авіаційної галузі та багато іншого. Усе, що виробляється США чи є інтелектуальної власністю американських компаній.

Читайте GSMinfo в Google News
Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter


﻿
Tags
22.12.2021
Менше хвилини

Новини по темі

Xiaomi 12 Ultra

Xiaomi 12 – оголошено офіційну дату виходу

22.12.2021
Nvidia GeForce

Неочікувано для всіх Nvidia випустила дешеві відеокарти

21.12.2021

Названа настройка, яку варто пам’ятати при зміні смартфона

20.12.2021

Експерти розповіли, що краще: купити готовий комп’ютер чи зібрати самостійно

20.12.2021
Back to top button