Українці масово кинулись в обмінники за гривнею: долар відповів

З наближенням свят витрати українців суттєво збільшилися. Щоб накрити пишний святковий стіл та придбати подарунки близьким, багатьом довелося обмінювати заощаджені на «чорний день» долари та євро. Попри це курс національної валюти все ж ослаб, а долар зупинився на позначці 27,3 грн/дол.





Експерти підрахували, що з початку грудня номінальна різниця між проданою та придбаною громадянами іноземною валютою склала аж 100 тис. дол. Підлили масла у вогонь і заробітчани, які кожного року на свята атакують банки, обмінюючи привезені з-за кордону долари та євро. Через валютну поведінку населення пропозиція долара значно перевищила попит на нього. Такі обставини мали б призвести до укріплення гривні. Та вийшло зовсім навпаки.

Все змінила ситуація на міжбанку. Найбільші клієнти фінансових установ, які все ж віддавали перевагу долару, вирівняли чашу терезів та не дозволили курсу «американця» суттєво знизитися. Ба більше, завдяки валютним операціям інвесторів курс гривні впав приблизно на 1,5%, а долар виріс до 27,3 грн/дол.

Врятували валюту США від різкого падіння й регулярні інтервенції Національного банку. Щоб збалансувати ринок, НБУ минулого тижня викупив близько 122 млн доларів.

Та не зважаючи на масовий продаж валюти українцями, хвилюватися за долар на цьому тижні точно не доведеться. Провідні фінансові аналітики країни спрогнозували, що вже до 26 грудня його курс злетить аж до 27,45 грн/дол. Не пастиме задніх і євро – 31,15 грн/євро.

Зазначимо, що долар завжди був для українців улюбленою валютою для заощаджень. Станом на сьогодні близько 70% усіх грошей, які громадяни тримають на «чорний день», зберігається у доларах. У єдину європейську валюту населення вклало лише 30% своїх фінансових резервів. Тим часом кожен третій громадянин України взагалі не має так званої «заначки».