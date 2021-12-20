Безлимитный мобильный интернет в Украине – это миф, заявляют эксперты

В последнее время в сети все чаще можно увидеть информацию о том, что мобильные операторы планируют ликвидировать услугу «безлимитный интернет» в своих тарифах. Но если разобраться, был ли реально интернет безлимитным даже в премиальных пакетах тройки лидеров мобильной связи Украины?





Что такое «безлимитный интернет»

По определению – это неограниченный доступ в сеть интернет на заявленной оператором максимальной скорости. Эксперты, которые пытались разобраться в этом вопросе, пришли к одному мнению: в Украине уже несколько лет нет тарифов, которые реально бы предоставляли неограниченный доступ во всемирную сеть.

Киевстар

Компания заявляет, что лишь очень небольшой процент их клиентов нуждается в безлимитном интернете. На самом деле пользователям вполне хватает объема до 25 ГБ в месяц.

На данный момент в тарифной сетке существует несколько тарифов с, так называемым, «безлимитом»:

«Ваш оптимум» – тариф премиального сегмента. Тут пользователь может использовать только 40 ГБ на максимальной скорости. После этого оператор снижает скорость передачи данных. Чтобы опять повысить скорость, необходимо докупить 40 или 60 ГБ за 100 грн;

«Ваш Комфорт» – ситуация точно такая же, но объем пакетных гигабайт больше – 60.

Киевстар ссылается на свой тариф «Ваш Безлим», в котором нет никаких ограничений.

Vodafone

Картина аналогичная, если абонент использует своих 40 ГБ, то он не сможет их даже докупить. Объем обновится с очередным месячным платежом. Если абонент планирует раздавать интернет, он может заказать эту услугу у оператора отдельно, за отдельную плату.

Lifecell

У этого оператора «безлимитные предложения» есть в двух тарифах: “Свободный Лайф” и “Platinum Лайф”. На самом деле пользователей, использовавших 50 и 150 ГБ соответственно, ждет снижение скорости до 1 Мбит/с.

Так существует ли на самом деле в Украине безлимитный мобильный интернет?