Стало известно, сколько нужно ждать «тысячу Зеленского» от подачи заявки в «Дія»
Возросшая нагрузка на государственное приложение может повлечь задержку выплат.
Уже с понедельника 20 декабря стартуют выплаты «ковидной тысячи» вакцинированным украинцам. В Министерстве цифровой трансформации уже отчитались о своей готовности, однако отметили, что начисление выплат может несколько затянуться.
Как пояснил глава Минцифры Михаил Федоров, из-за увеличения нагрузки на приложение «Дія» оно может просто «лечь». Такой случай уже имел место 13 декабря, в день открытия регистрации на участие в президентской программе. Тогда из «Дія» начали внезапно исчезать сертификаты и документы. Но в министерстве пообещали, что на этот раз сделают все, чтобы сохранить стабильную работу приложения.
Михаил Федоров также отметил, что 1 тыс. грн может появиться на виртуальной карточке «єПідтримка» не сразу. Деньги придут в течение 10 дней после создания заявки. Поэтому министр посоветовал гражданам не волноваться раньше времени.
Как получить «ковидную тысячу»?
Для получения госпомощи необходимо иметь «зеленый» сертификат о вакцинации и приложение «Дія» на своем смартфоне или планшете.
Далее следует выполнить следующие шаги:
- в приложении «Дія» выбрать услугу «єПідтримка»;
- пройти процедуру проверки по необходимым критериям;
- открыть специальную карту в одном из банков, участвующих в государственной программе;
- получить 1 тыс. грн на созданную онлайн-карту.
Сейчас с государством в рамках программы «єПідтримка» сотрудничают следующие финансовые учреждения:
- ПриватБанк;
- Альфа-банк;
- Ощадбанк;
- Укргазбанк;
- А-Банк;
- Монобанк.
Как разрешат потратить государственную тысячу?
Полученные средства граждане смогут потратить в течение 4 месяцев на ограниченный перечень товаров и услуг. Ведь программа направлена прежде всего на поддержку отечественного бизнеса, больше всех пострадавшего от карантина и локдаунов.
За «тысячу Зеленского»украинцы смогут:
- посещать театры, кино, музеи и другие заведения культуры;
- покупать абонементы в спортзалы и фитнес-клубы;
- путешествовать по стране;
- приобрести книги и лекарства (для лиц старше 60-ти лет).
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