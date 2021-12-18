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Стало известно, сколько нужно ждать «тысячу Зеленского» от подачи заявки в «Дія»

Возросшая нагрузка на государственное приложение может повлечь задержку выплат.

18.12.2021
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Уже с понедельника 20 декабря стартуют выплаты «ковидной тысячи» вакцинированным украинцам. В Министерстве цифровой трансформации уже отчитались о своей готовности, однако отметили, что начисление выплат может несколько затянуться.


Как пояснил глава Минцифры Михаил Федоров, из-за увеличения нагрузки на приложение «Дія» оно может просто «лечь». Такой случай уже имел место 13 декабря, в день открытия регистрации на участие в президентской программе. Тогда из «Дія» начали внезапно исчезать сертификаты и документы. Но в министерстве пообещали, что на этот раз сделают все, чтобы сохранить стабильную работу приложения.

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Михаил Федоров также отметил, что 1 тыс. грн может появиться на виртуальной карточке «єПідтримка» не сразу. Деньги придут в течение 10 дней после создания заявки. Поэтому министр посоветовал гражданам не волноваться раньше времени.

Как получить «ковидную тысячу»?

Для получения госпомощи необходимо иметь «зеленый» сертификат о вакцинации и приложение «Дія» на своем смартфоне или планшете.

Далее следует выполнить следующие шаги:

  • в приложении «Дія» выбрать услугу «єПідтримка»;
  • пройти процедуру проверки по необходимым критериям;
  • открыть специальную карту в одном из банков, участвующих в государственной программе;
  • получить 1 тыс. грн на созданную онлайн-карту.

Сейчас с государством в рамках программы «єПідтримка» сотрудничают следующие финансовые учреждения:

  • ПриватБанк;
  • Альфа-банк;
  • Ощадбанк;
  • Укргазбанк;
  • А-Банк;
  • Монобанк.

Как разрешат потратить государственную тысячу?

Полученные средства граждане смогут потратить в течение 4 месяцев на ограниченный перечень товаров и услуг. Ведь программа направлена прежде всего на поддержку отечественного бизнеса, больше всех пострадавшего от карантина и локдаунов.

За «тысячу Зеленского»украинцы смогут:

  • посещать театры, кино, музеи и другие заведения культуры;
  • покупать абонементы в спортзалы и фитнес-клубы;
  • путешествовать по стране;
  • приобрести книги и лекарства (для лиц старше 60-ти лет).

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18.12.2021
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