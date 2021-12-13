Национальная полиция Украины штрафует нарушителей карантинного режима

Полиция продолжает штрафовать украинцев, нарушающих нормы карантинного режима.





Любой нарушитель карантинного режима в «красной» или «жёлтой» эпидемических зонах, может быть остановлен полицейскими, которые, помимо прочего, могут потребовать предъявления документов, удостоверяющих личность. Если таковых у нарушителя с собой не окажется, это может повлечь для нарушителя немалый штраф.

Галицкий районный суд города Львова признал местного жителя виновным в несоблюдении карантинных норм. Он был «взят на горячем» полицейскими в центре Львова, и при проверке выяснилось, что никаких документов, удостоверяющих личность, он при себе не имел.

В постановлении суда указано, что нарушитель был остановлен на улице 3 ноября, и не смог предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. При этом он не считает это правонарушением, и, по его мнению, он не обязан иметь при себе подобных документов.

Патрульная полиция освещает ситуацию подробнее: в одном из магазинов Львова произошёл конфликт между продавцом и покупателем. Покупатель не пожелал надеть медицинскую маску при совершении покупки в магазине. В результате полицейские, вызванные на место конфликта, составили на нарушителя административный протокол об отсутствии предписанных карантинными нормами средств защиты, при этом и выяснилось, что гражданин вдобавок не имел при себе документов.

В результате на основании постановления Кабинета министров Украины, предусматривающим, в частности, обязательность наличия при себе документов, удостоверяющих личность, при выходе на улицу в «цветных» карантинных зонах, нарушитель признан виновным в нарушениях карантинных норм, и оштрафован на 17 тысяч гривен.