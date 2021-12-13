Кто и на какие суммы выплат по безработице может претендовать в Украине

Согласно украинскому законодательству получать социальные выплаты по безработице могут граждане, имеющие трудовой страховой стаж, и те, кто такого стажа не имеют. К последним относятся граждане, которые работали без официального оформления и получали заработную плату в конвертах. Однако таким претендентам на выплату могут отказать в финансовой помощи. Основным фактором, влияющим на отказ в пособии от государства, может стать возраст соискателя.





Те претенденты на получение помощи, которые не имеют записей в трудовой книжке о предыдущем месте работы, независимо от того, работали они неофициально или не работали совсем, получают минимальную сумму выплаты. Пособие для этой категории на время карантина и в течение 30 дней после него будет составлять 1000 грн.

При этом максимальное пособие, которое может получить безработный в нашей стране, составляет с декабря текущего года 10 000 грн.

На выплату в 1000 грн. могут рассчитывать только те соискатели, которые не достигли возраста 35 лет на момент обращения в центр занятости. Получать пособие можно в течение полугода (180 дней).

Если соискателю более 35 лет и у него нет страхового стажа, пособие по безработице ему не назначат, даже если он работал без официального трудоустройства.

Суммы, которые получают украинцы в виде выплаты по безработице, также отличаются и зависят от количества лет, которые они официально проработали:

до 2 лет – 50%,

2-6 лет – 55%,

6-10 лет – 60%,

10 и больше лет – 70%.

Также сумма будет зависеть от того, сколько времени человек получает пособие (100% полная сумма выплаты):

Первые 3 месяца – 100%,

Последующие 3 месяца – 80%;

Дальше – 70%.

В Центрах занятости населения напоминают, что если получатель пособия регулярно не посещает центр в установленном законодательством порядке, то в выплате ему могут отказать. Если по условиям карантинных ограничений безработный не может лично посещать центр, он должен сообщать о том, что его статус не изменился сотруднику центра занятости в телефонном режиме или через электронное письмо.