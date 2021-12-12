Кому повысят пенсии с декабря 2021 года, а кому придется ждать до следующего повышения

Рост большинства социальных выплат напрямую зависит от увеличения прожиточного минимума и минимальной зарплаты. Поэтому с 1 декабря текущего года выросли пенсионные выплаты многим категориям граждан.





Министерство социальной политики озвучило список тех категорий пенсионеров, которые получат увеличенные выплаты уже в этом году, а также назвало тех, рост выплат которым запланирован на следующий год.

Категории граждан, которые уже с 1 декабря 2021 года будут получать повышенные пенсии:

Пенсионеры, которым положена минимальная социальная выплата до повышения получали 1854 грн, с 1 декабря 2021 года их пенсия вырастет на 80 грн и составит 1934 грн;

Максимальная пенсионная выплата составит 19 340 грн;

Украинцев, которым на момент повышения исполнится 75 лет, ожидает рост на 400 грн;

Пенсионеры, которые на момент повышения достигли 65-летнего возраста и оформили выплату в декабре, с предусмотренным законодательством 30-летним стажем женщинам и 35-летним мужчинам, получат дополнительную сумму 200 грн к основной выплате;

Граждане, ушедшие на пенсию с большим количеством отработанных лет, чем предусмотренные законодательством, за сверхурочный год получат надбавку в размере 80 грн.;

Для неработающих пенсионеров с минимальной пенсионной выплатой и без необходимого стажа предусмотрена надбавка 80 грн.

Также предусмотрено увеличение выплат для ветеранов и за особые заслуги.

Не предусмотрено в декабре текущего года повышение пенсионных выплат для таких категорий граждан:

Гражданам, которым выплаты были повышены в октябре 2021 года (возрастная категория от 75 до 80 лет). А также тем, кому повысили пенсии в июле (некоторые военные пенсии, выплаты, которые граждане получили в связи с инвалидностью и те, что пострадали от аварии на ЧАЭС);

Пенсионерам, не попавшим в группы, перечисленные выше.

Все пенсионеры, которые не попали в перечень вышеупомянутых категорий могут рассчитывать на поднятие пенсии в 2022 году.

В 2022 году предусмотрено очередное повышение пенсий для некоторых категорий пенсионеров, а также индексацию выплаты в связи с выходом на пенсию.