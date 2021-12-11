Украинцев пожалели: цены на газ для некоторых категорий опустили в 5 раз

Национальная комиссия, регулирующая отрасли энергетики и комуслуг спасла украинцев от катастрофического тарифа на газ. Речь идет о потребителях, оказавшихся на попечении «Нафтогаза» как поставщика последней надежды (ППН). Теперь за газ они будут платить почти в пять раз меньше.





На заседании 9 декабря НКРЭКУ наконец приняла долгожданное решение о новых тарифах на газ для клиентов ППН. Украинцы, оставшиеся без поставщика и получающие энергоресурс от «Нафтогаза», теперь будут платить по 7,96 грн за 1 куб м. Регулятор пошел навстречу просьбе национального поставщика и разрешил ему перевести своих временных клиентов на годовой фиксированный тариф.

Напомним, что с начала декабря указанная категория потребителей вынуждена была платить за газ сумасшедшие деньги. По истечении срока договоренности с государственной властью «Нафтогаз» автоматически перевел клиентов поставщика последней надежды на «плавающую» цену, которая ежедневно менялась. В первую неделю зимы стоимость газа для таких домохозяйств колебалась между 43 и 47 гривнами, а люди с ужасом представляли, какую сумму они увидят в платежках в конце месяца.

Но ситуацию спасло щедрое предложение «Нафтогаза» заменить «плавающий» тариф для этой категории потребителей на годовой фиксированный тариф, которым пользуются практически все бытовые клиенты компании. Если бы не этот шаг навстречу от ведущего украинского поставщика, граждане продолжили бы платить невероятные суммы за пользование природным газом. А учитывая большие расходы горючего на тепло, характерные для зимнего периода, далеко не все клиенты ППН смогли бы оплачивать услугу по такому тарифу.

Однако сейчас, когда решение о снижении цены на газ одобрила Национальная комиссия, украинцы могут вздохнуть спокойно. Ведь ставка 7,96 грн за кубометр «голубого топлива» будет для них актуальна, по крайней мере, до окончания текущего отопительного сезона.