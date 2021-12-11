Трудные времена: в Украине планируют отказаться от безлимитного интернета

В связи с растущими потребностями украинцев в количестве мобильного трафика некоторые операторы планируют отказаться от тарифов с безлимитным интернетом. В частности, о таком радикальном ходе уже несколько лет подряд говорит самый массовый оператор Украины «Киевстар».





Между тем эксперты в области телекоммуникационных технологий утверждают, что в Украине неограниченного доступа в сеть никогда и не было, а операторы уже давно прибегают к уловкам, чтобы «безлимитщики» не «положили» их сеть.

«Киевстар»

В офисе первого по численности абонентов украинского оператора рассказали, что потребность в неограниченном доступе к сети на самом деле есть у крайне малого процента пользователей. Даже клиенты, имеющие так называемый «безлимит», за месяц используют не более 21 гигабайта. Поэтому в большинстве своих пакетов услуг «Киевстар» предлагает ограниченное количество трафика – 5-25 гигабайт в месяц.

К тому же, по прогнозам оператора, уже совсем скоро популярность услуги неограниченного доступа к сети резко упадет. Она будет актуальна только для очень узкого круга клиентов.

Хотя, если быть до конца честными, даже безлимит имеет некоторые ограничения. Согласно политике оператора об ограничении пользования ресурсами сети, после использованных 40 тысяч мегабайтов скорость скачивания падает до 0,8 Мбит в секунду, что по нынешним меркам просто мизер. Таким образом, оператор бережет свою сеть от перегрузки, а также не допускает убыточности тарифных планов.

Vodafone

В Vodafone рассказали, что от безлимитов отказываться пока не собираются. Для таких тарифов у оператора также есть определенные ограничения. Скорость передачи данных в Vodafone снижается до 0,8 Мбит/с, но только после 40 гигабайт использованного трафика.

Однако оператор не боится перегрузки сети и заверил, что «интернета хватит на всех». Чтобы уберечь себя от коммерческого использования клиентами безлимитных тарифов, Vodafone ограничил возможности раздачи трафика. За такую привилегию доплачивать придется отдельно – 50 грн в месяц, или 10 грн в день.

lifecell

В пресс-службе наименьшего оператора из «большой тройки» отметили, что их клиенты в среднем используют около 13 гигабайт в месяц. Так что ликвидация безлимитных тарифов для них не имеет никакого смысла.

В линейке оператора есть тарифные планы с объемом трафика до 20 ГБ, а также два безлимитных предложения «Platinum Лайф» и «Свободный Лайф». В «безлимах» оператор, как и его «старшие коллеги», ограничивает скорость интернета после использования 150 и 50 ГБ соответственно. То есть, по возможности, оберегает себя от убыточности неограниченного пользования трафиком.