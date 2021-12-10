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Акционный яд: как украинцев обманывают в супермаркетах

Гражданам посоветовали быть осторожнее с предновогодними закупками.

10.12.2021
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Новый год – горячая пора для продуктовых магазинов и супермаркетов. Продажи в этот период вырастают как минимум вдвое, а покупатели становятся невнимательными и сметают товары с полок, даже не проверяя срок его годности.


Некоторые торговые точки, а иногда и большие сети не гнушаются тем, чтобы «под шумок» продать неликвидный товар. Так что эксперты попросили украинцев проверять все продукты, которые попадают в их корзины. Иначе яства с праздничного стола могут превратиться в настоящий яд.

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Как отметил глава Союза потребителей Украины Максим Несмиянов, грешат просрочкой преимущественно мелкие продуктовые магазины. Большие торговые сети, как «Метро» или «Сільпо», не решаются так рисковать своей репутацией. А вот в магазине «у дома», или не слишком раскрученной сети мини-маркетов найти можно все.

Здесь вам и колбаса с плесенью, просроченная на 1,5 месяца, и сыр с «перебитой» датой изготовления. То есть все, что под Новый год может привести вас в инфекционную больницу.

Кроме того многие торговцы продают подделки на популярные продукты. Например, перед праздниками люди охотно разбирают «искусственную икру», которая на самом деле изготовлена из желатина. А о спрэде вместо масла и ложной брынзе и вспоминать не стоит. Фальсификаты, как и просрочку, ритейлеры нагло предлагают украинцам, прикрываясь всевозможными акциями. То есть, по сути, «давят на бедность».

Чтобы уберечься от поддельных товаров и не испортить праздник своей семье, специалисты советуют обходить мелкие магазины с сомнительной репутацией. А если скупиться больше негде, по крайней мере, проверять сроки годности продукции и обращать внимание на ее внешний вид, особенно когда товар продается по акционной цене.

Ведь в Украине учреждения, которые должны защищать права потребителей, пока не могут справиться с засильем испорченных товаров, а система правосудия не имеет достаточно серьезных рычагов, чтобы наказать недобросовестных ритейлеров.

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10.12.2021
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