Заробитчан станет больше: добраться до Польши на работу теперь будет гораздо проще

Национальная железнодорожная компания «Укрзалізниця» готовится к запуску двух новых рейсов по маршруту Львов-Перемышель. Согласно информации, обнародованной на официальном сайте перевозчика, поезда отправятся в свое первое путешествие уже 22 декабря.





Движение поездов будет происходить по следующему графику:

рейс No27/28 будет отправляться со Львова в 19:15, а в пункт назначения – г. Перемышль –прибывать в 21:05. В обратную дорогу поезд тронется в 6:56, и прибудет во Львов уже в 10:32;

рейс No19/20 будет выезжать из г. Львов в 4:13, и прибывать в польский Перемышль в 6:03. В обратный путь поезд будет отправляться в 21:50, с прибытием во Львов в 1:26.

В «Укрзалізниці» подчеркнули, что благодаря увеличению количества поездов в данном направлении украинцам станет гораздо проще путешествовать. Ведь в Перемышле они смогут осуществлять пересадку на рейсы в другие города Европы, в частности Берлин, или Прагу.

Также новые рейсы в Польшу позволят украинским заробитчанам добираться до места работы с комфортом. Ведь при пересечении границы на поезде не нужно выстаивать огромные очереди для прохождения паспортного контроля. Проверка документов производится прямо во время движения, а вся дорога занимает всего около 2 часов.

Стоимость билетов на новые рейсы в Перемышль пока не известна. Но поездка в аналогичном поезде No089, который уже несколько лет курсирует по этому маршруту, стоит 390 грн за место в 1 классе. А путешествие 2 классом обойдется и того дешевле.

Напомним, что сейчас для въезда в Республику Польша нужно иметь на руках один из указанных документов: