На полицях супермаркетів знову знайшли фальсифікацію: школярів намагалися годувати “маргарином”

Масло — продукт, який найчастіше намагаються підробити молокопереробні заводи. Прикро, але черговий раз фальсифікат виявили, як завжди, у навчальних закладах. Стандартна процедура: школа оголошує тендер на закупку продуктів для їдальні. Виробники пропонують найнижчу ціну. А потім замість масла привозять маргарин чи продукт із трансжирами.





Що трапилося в шкільній їдальні?

Прецедент з підміною відбувся у Кіровоградській області. Державна споживча служба відреагувала швидко та виявила підробку. Виробник ТОВ “Богодухівський молокозавод”. У складі вершкового масла виявлено рослинний жир. Відповідно до вимог ДСТУ, його присутність у продукті заборонена.

Виробник може зробити це, щоб зменшити вартість продукту. Але згідно із законом це робити заборонено. Продукт є отрутою для дітей та дорослих. Крім того, трансжири підвищують ризик онкології, повільно отруюють тіло. Лабораторні дослідження виявили невідповідність продукту ISO 17678: 2010. Сьогодні весь фальсифікат вже вилучений.

Це не перший скандал навколо ТОВ “Богодухівський молокозавод”. Кілька місяців тому їх “масло” вилучили з полиць магазинів у Харкові. Це досить великий виробник в країні, на офіційному сайті зазначено, що молоко отримується з власних ферм, і у виробництві немає продукту ГМО.

Наразі невідомо, чи призупинять роботу підприємства.

Як захистити себе від фальсифікації

Експерти розповіли, що на ринку більшість масла виготовлена із порушеннями, багато фальсифікації. Щоб захистити себе, купуйте лише фасований продукт. На упаковці можна прочитати склад, назву виробника. Слідкуйте за датами виготовлення та терміном придатності. В Україні є відповідальні виробники, інформацію про них можна прочитати на веб-сайті Держспоживслужби.