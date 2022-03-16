Докотились: російські шинні заводи почали зупиняти роботу

Відразу кілька великих заводів із виробництва шин у Росії призупинили роботу через проблеми з логістикою. Припинили випуск Michelin, Bridgestone і Continental, роботу продовжують поки що тільки завод Pirelli і Nokian Tyres.





При цьому постачання йдуть лише на ринок, для первинної заводської комплектації шини більше не відвантажуються.

При цьому самі виробники пояснюють зупинку не лише ситуацією в Україні, а й логістичними проблемами. У Michelin говорять про відсутність необхідної сировини та напівфабрикатів, а в Bridgestone, чиє виробництво припиняється з 18 березня, повідомили про проблеми через перебої в ланцюжку постачання та логістику, а також волатильність валюти.

Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter

﻿