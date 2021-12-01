Девушка чуть не умерла из-за безсолевой диеты

Эксперименты с диетами редко приводят к чему-то хорошему. Так, например, отказ от соли или сахара может в буквальном смысле может убить. О своей истории в интернете рассказала Никита Бхардвадж. Девушка долгое время страдала от вздутия живота. Где-то она прочитала, что нужно исключить соль из рациона и тогда всё пройдет. Никита тут же последовала совету из неизвестного источника.





Месяц без соли и сахара привел к страшным последствиям

Целый месяц девушка не употребляла соль и сахар. В результате она чуть не умерла. Из-за дефицита минералов в организме у нее начались судороги. Потом испортился сон, появилась боль в мышцах. А все из-за того, что в организме был нарушен электролитный баланс.

За месяц безсолевой диеты у неё появилась хроническая усталость. Никита перестала ходит в спортзал. Поход в ближайший магазин за продуктами для нее превратился в настоящее испытание. В один день она не смогла встать с постели и вызвала скорую помощь.

Уже в больнице врачи объяснили девушке, чем опасна такая диета. У нее резко упал уровень натрия в крови. Это и запустило цепную реакцию: усталость, боль, судороги, плохой сон, головокружения. Об этом после лечения Никита Бхардвадж поделилась в своем блоге.

После того как девушку выписали из больницы, у нее появилось неконтролируемое желание есть фастфуд и прочую вредную пищу. Картошка фри, лапша, бургер — все это девушка ела ежедневно. Сейчас она уже сдерживает свои пищевые привычки и пытается сбросить лишние кг.

Теперь диету для Никиты составляет диетолог. От сомнительных советов и экспериментов с едой девушка решила навсегда отказаться. Ей дорого ее здоровье, а мифы о вреде соли и сахара она больше не воспринимает всерьез.