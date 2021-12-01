Названы знаки зодиака, которым точно повезет до 5 декабря

Счастливчиками не рождаются. Для того, чтобы добиться успеха, нужно верить в себя, ежедневно развиваться и прилагать усилия.





Однако не следует недооценивать и силы небесных светил. Они могут влиять на настроение, и даже поступки людей. Удачное расположение планет относительно созвездия, под которым вы родились, может существенно помочь в решении того или иного дела, сделать неделю успешной или крайне неудачной.

На текущей неделе будет везти четырем избранным знакам зодиака – Овенам, Тельцам, Стрельцам и Козерогам. Им откроется огромное количество возможностей, а ближе к концу недели ждет невероятная удача.

Овен

Вы много работали в последние месяцы. И вот наконец-то можете насладиться результатами своих усилий сполна. Руководство и коллеги в восторге от ваших проектов. Вы постоянно слышите комплимент даже от малознакомых людей. Наслаждайтесь похвалой, но не сбавляйте оборотов. К концу текущей недели вас ждет решающая задача, которая принесет крупный денежный «бонус».

Телец

Представители знака на этой неделе будут купаться в деньгах. Переводы станут поступать каждый день: зарплата, давнишний долг, неожиданная премия, выигрыш в лотерею. До 5 декабря ваша банковская карта не будет знать покоя. Так что уже можно планировать праздничные покупки на кругленькую сумму.

Стрелец

На этой неделе Стрельцы погрузятся в мечты о будущем. И хотя активничать вы пока не собираетесь, сила мысли сделает свое дело. Уже к концу недели вы увидите, что ситуация, о которой размышляете и день и ночь, понемногу разрешается в вашу пользу. Это не магия, а просто небольшая помощь от Вселенной.

Козерог

Ваши планы и замыслы на этой неделе будут претворяться в жизнь практически без труда. Фортуна будет оставаться на стороне Козерогов до 5 декабря. Так что если вы давно планировали начать работу над важным проектом, то сейчас самое время. Возможно, к концу недели вы уже будете пожинать плоды своих стараний.