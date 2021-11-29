Банки будут тщательнее проверять все переводы: что изменится для украинцев

С 27 ноября в силу вступили новые правила финансового мониторинга. Речь идет о денежных переводах, за которыми обязаны следить банки.





О нововведениях стало известно сегодня. Конечно, банки и сейчас тщательно мониторят переводы.

Приказ Минфина №322 обязует их сообщать о следующих категориях переводов:

операции или попытки перевода на сумму свыше 400 тыс. грн;

подозрительные операции;

остановка финансовых операций;

остановка расходных финопераций;

замораживание перевода, если есть подозрение на связь с терроризмом.

Существенных изменений граждане Украины не ощутят. Но это только вопрос времени.

Банки сообщают о всех подозрительных фактах в финмониторинг. После ведомство оставляет за собой право требовать дополнительную информацию от клиентов банка, например, подтверждение происхождения средств.

Финансовые учреждения проводят проверки не по собственному желанию. Их обязует законодательство. В связи с этим даже переводы на небольшие суммы могут блокироваться, если отправитель или получатель не может подтвердить источник. Также под строгий контроль попадают операции с наличкой (пополнение карты в терминале без идентификации).

Ужесточенный контроль за переводами граждан – нормальная практика развитых стран. К тому же так власти пытаются заставить украинцев легализировать доходы.

В случае игнорирования требований относительно финансового мониторинга, банки ожидают существенные штрафы. Получается, что им намного выгоднее контролировать украинцев. Это провоцирует блокировку даже незначительных переводов, которые участились в последнее время.