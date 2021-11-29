Банки будут тщательнее проверять все переводы: что изменится для украинцев
С 27 ноября в силу вступили новые правила финансового мониторинга. Речь идет о денежных переводах, за которыми обязаны следить банки.
О нововведениях стало известно сегодня. Конечно, банки и сейчас тщательно мониторят переводы.
Приказ Минфина №322 обязует их сообщать о следующих категориях переводов:
- операции или попытки перевода на сумму свыше 400 тыс. грн;
- подозрительные операции;
- остановка финансовых операций;
- остановка расходных финопераций;
- замораживание перевода, если есть подозрение на связь с терроризмом.
Существенных изменений граждане Украины не ощутят. Но это только вопрос времени.
Банки сообщают о всех подозрительных фактах в финмониторинг. После ведомство оставляет за собой право требовать дополнительную информацию от клиентов банка, например, подтверждение происхождения средств.
Финансовые учреждения проводят проверки не по собственному желанию. Их обязует законодательство. В связи с этим даже переводы на небольшие суммы могут блокироваться, если отправитель или получатель не может подтвердить источник. Также под строгий контроль попадают операции с наличкой (пополнение карты в терминале без идентификации).
Ужесточенный контроль за переводами граждан – нормальная практика развитых стран. К тому же так власти пытаются заставить украинцев легализировать доходы.
В случае игнорирования требований относительно финансового мониторинга, банки ожидают существенные штрафы. Получается, что им намного выгоднее контролировать украинцев. Это провоцирует блокировку даже незначительных переводов, которые участились в последнее время.
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