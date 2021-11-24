От 1000 евро: астрологи назвали знаки зодиака, на которых к концу месяца свалится солидная сумма

Финансовый успех следует заслужить. Он может стать наградой за тяжелый труд, бессонные ночи или рискованные решения.





Но случаются ситуации, когда деньги будто бы сами идут вам в руки. Они могут появиться самым неожиданным способом: наследство дальнего родственника, выигрышный лотерейный билет или просто возможность сделать удачную инвестицию.

Именно такую внезапную прибыль в последние дни ноября астрологи предрекли нескольким избранным знакам зодиака. В ближайшую неделю им будет невероятно везти в финансовой сфере. Но чтобы получить свой заветный «куш», уроженцам этих знаков все же нужно будет приложить усилия и не упустить возможностей, которые подарят им звезды.

Скорпион

Представители этого знака имеют отличные отношения с деньгами. Они точно знают, как использовать свои знания для приумножения состояния. К тому же Скорпионы умеют экономить и никогда не приобретут некачественную или ненужную вещь. В последнюю неделю ноября их ждет неожиданное увеличение дохода. Это может быть премия или повышение заработной платы. Совершенно точно можно сказать только одно – сумма этого «бонуса» будет очень существенна.

Стрелец

Родившиеся под этим созвездием – люди организованные. У них всегда и все по порядку, в том числе и финансы. Все доходы и расходы находятся под жестким контролем. Пойти в магазин и «спустить» там всю зарплату – это точно не про Стрельца. Но на этой неделе представителей знака ждет неожиданный финансовый сюрприз. Они получат предложение, которое в дальнейшем принесет большие доходы. Решение придется принимать быстро, так что успех дела будет зависеть только от смелости Стрельца.

Телец

Осторожные и экономные Тельцы, прежде всего, ценят стабильность. Они умеют правильно спланировать свой бюджет, поэтому у них всегда есть деньги. Но на пороге зимы им невероятно повезет. Финансовых поступлений следует ожидать от кого-то из семьи. Причем вполне возможно, что с этим «кем-то» Телец еще даже не знаком.

Дева

Девы славятся своим ответственным отношением ко всему, за что берутся. Касается эта ответственность и денежного вопроса. Именно эта черта представителей знака и сыграет ключевую роль в положительных финансовых изменениях, ожидающих их в последние дни ноября. Переход на другую работу или феерическое завершение нового проекта принесут такие дивиденды, на которые Дева точно не рассчитывает.