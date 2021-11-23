Стало известно, почему возле Одессы на берег выбросились миллионы медуз

В этот раз сильный шторм вынес на побережье Одесской области огромное количество медуз. Так называемые корнероты уже не первый год не дают покоя. В этот раз пострадал Национальный природный заповедник «Тузловские лиманы». Сейчас они усеяны тоннами мертвых медуз. «Выглядит это ужасно и запах характерный» — так говорят работники парка.





Экологи рассказали, что произошло в парке

Иван Русев — сотрудник парка и украинский эколог прокомментировал сложившуюся ситуацию. По его словам, шторм нечасто меняет береговую зону на лиманах. В этот раз море волновалось действительно очень сильно. Вода не только может смыть несколько метров песчаного пляжа. Также море может выкинуть на берег тонны водорослей, ракушек и конечно медуз.

Корнероты — те самые медузы, которые больно жалятся. Они бывают разных размеров, в весе могут достигать 5 кг. Обычно во время шторма они отплывают подальше от берега и пытаются залечь на дно. Но, если шторм очень сильный, существа просто не могут сопротивляться стихии. Вода их разбивает о морское дно, разрывает и выбрасывает на берег. Таким образом море естественно самоочищается.

Так сейчас берег национального парка завален миллионами этих существ. Корнероты погибли, и от них идет характерный запах. Целесообразно расчистить берег, но на это нужно много техники и времени. Да и к тому же непонятно, куда девать медуз. В таком большом количестве в акваториях Черного и Азовского моря они появились всего лишь пару лет назад.

Куда их везти и что с ними делать — до cих пор непонятно. Медуз не едят птицы и рыбы. Разве что морской планктон может их перерабатывать. Работники парка уже начали уборку. Однако большинство медуз морская вода превратит в частицу пищевой цепочки.