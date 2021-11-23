Названы вещи, от стирки которых стиральная машина может вспыхнуть и выйти из строя

Современные стиральные машинки могут справиться практически с любой задачей. В них стирают не только одежду, но и обувь, подушки, одеяла и многое другое. Однако существует «черный список» предметов, которые ни в коем случае не должны попасть в барабан вашей стиральной машины. Ведь тогда на помойке может оказаться не только испорченная вещь, но и сама стиральная машинка.





Натуральная кожа

Кожаные вещи нуждаются в специальном уходе. После стирки в машинке на изделиях могут появиться трещины и разводы. Так что если вы не хотите испортить кожаную вещь, лучше постирать ее вручную.

Вещи, покрытые шерстью животных

Если постирать в машинке одежду, на которой есть шерсть домашнего животного, ворсинки просто равномерным слоем распределятся по его поверхности. К тому же шерсть, пух и волосы могут попасть в фильтр стиралки и привести к ее поломке.

Купальники

Этот элемент гардероба вообще следует держать подальше от стиральной машинки. Купальник такой стиркой можно довести до крайне неприглядного состояния: он растянется, а косточки и застежки повредятся барабаном машинки.

Ортопедические подушки

Подушку с эффектом памяти стиральная машинка сделает просто непригодной для использования. Ее наполнитель представляет собой специальную пену, которая в барабане машинки измельчится и потеряет свои свойства.

Вещи из микрофибры

Микрофибра – очень деликатный материал. При стирке в машине он может растянуться и повредиться. Так стоит ли рисковать?

Шляпы и бейсболки

Головной убор, имеющий фиксированную форму, вследствие механического воздействия барабана может эту форму потерять. Даже если вам кажется, что каркас вашей шляпы выдержит стирку в машинке, не рекомендуем вам это проверять.

Вещи со стразами или бисером

При стирке камни могут оторваться или отклеиться от вещи и попасть во внутренний механизм стиральной машинки. В результате вы не только испортите элемент гардероба, но и дорого заплатите за ремонт стиралки.

Одежда, загрязненная огнеопасными веществами

Стирать вещи, на которых есть пятна бензина, солярки или других легковоспламеняющихся веществ, нужно только вручную. В стиральной машинке на них будет действовать сила трения, в результате чего возникнет статический заряд. Одежда может вспыхнуть и вызвать настоящий пожар.