Один мільйон пенсіонерів отримає прибавку до пенсії

Вже від сьогодні розмір пенсії деяких пенсіонерів збільшиться на 400 гривень. Отримуватимуть оновлені виплати зможуть лише ті, хто досягнув певного віку. Про це йдеться у постанові Кабміну №127. Далі більш детально поговоримо про те, кому пощастило отримати надбавку.





Перш за все у постанові йдеться по підвищення пенсійних виплат тим, хто досяг віку 75-80 років. Це майже мільйон пенсіонерів. Вперше про доплату посадовці заговорили ще у липні 2021 року. Але тоді підвищення не відбулося. Його відклали на невизначений термін. Постанова набула чинності лише з 1 жовтня. Це не одноразові виплати. Відтепер встановлений новий розмір виплат діятиме й у 2022 році.

Міністр соціальної політики Марина Лазебна поділилась ще приємними новинами для пенсіонерів. Так з 2022 року доплату зможуть отримати ті, хто досяг віку у 70-75 років. А це ще майже 7 мільйонів громадян. Сума надбавки становитиме 300 гривень. Точних дат поки що ніхто не називає, втім міністр запевнила українців, що уряд планує зробити це дуже швидко та оперативно.

Категорія громадян, яким 80 і більше років наразі отримають найвищу доплату 500 гривень. У 2022 році їх не припинять. Але про подальше збільшення поки що в уряді нічого не кажуть.

Ще майже 10 мільйонам громадян, які отримують пенсію, її перерахують. Збільшиться розмір мінімальних пенсійних виплат до 2039 гривень. Процедура підвищення відбудеться не одразу, а проходитиме у три етапи. Максимальні виплати зростуть на 1590 грн.

Уряд запевнив, що й надалі пенсійні виплати будуть активно зростати. Всі верстви населення мають отримувати належний рівень допомоги, тим паче пенсіонери.

Також серед хороших новин для українців – здешевлення електроенергії для побутових споживачів.