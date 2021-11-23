Абонентов хотят заставить переходить на контракт, если их мобильный номер зарегистрирован в Приват или Моно

Украинцев собираются обязать перейти на контрактное обслуживание мобильного номера, если он привязан к банковской карте. Инициатором такого нововведения является пропрезидентская партия «Слуга народа». В настоящее время парламентарии исследуют возможную реакцию населения на такое нововведение.





Как отметил Александр Федиенко, представитель партии «Слуга народа» в парламентском комитете по вопросам цифровой трансформации, целью инициативы является защита банковских счетов украинцев от злоумышленников.

«Допустим, гражданин владеет банковской картой, которая привязана к его мобильному номеру. Мошенник производит определенные манипуляции с этой карточкой, используя номер мобильного ее владельца. Пострадавший обращается за помощью в киберполицию, а киберполиция в свою очередь связывается с сотовым оператором. Но если номер не контрактный, оператор не сможет ничем помочь правоохранительным органам. Ведь номер по сути ничейный», – отметил нардеп.

То есть злоумышленники, используя нехитрые приемы социальной инженерии, могут похитить номер пользователя и беспрепятственно «обчистить» его банковскую карту.

Таким образом перевод на контрактное обслуживание номера, который гражданин собирается использовать для осуществления финансовых транзакций или же получения цифровой подписи, является вполне логичным решением. Ведь в таком случае мошенник не сможет его похитить.

Федиенко также развенчал миф о тотальной слежке за контрактными абонентами, который распространился среди населения.

«Некоторые считают, что после перевода своего мобильного на контракт сразу же попадут под прицел спецслужб. Это вполне могло бы произойти несколько десятилетий назад. Однако сейчас подобные методы никто не использует. Люди сами охотно пишут обо всем, что с ними происходит, в соцсетях», – объяснил «слуга народа».

В настоящее время документ находится на стадии социального исследования. Его авторы пытаются выяснить, как граждане воспримут новые правила. Так что судьба наших мобильных номеров станет известна уже совсем скоро.