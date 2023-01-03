В Україні знайшли спосіб забезпечити країну енергією

Україна планує будувати міні-електростанції для децентралізації власної енергосистеми. Про знаходження способу забезпечити країну енергією заявив прем’єр-міністр республіки Денис Шмигаль.

“Йдеться про створення міні-електростанцій та малих об’єктів генерації, імплементованих у існуючу енергосистему”, – пояснив він.

Політик уточнив, що слід активніше використовувати потенціал відновлюваної енергетики: сонячної, вітрової, гідрогенерації та водневих технологій.

Незважаючи на це, за словами Шмигаля, Україна «продовжуватиме інвестувати у збільшення власного видобутку газу, щоб забезпечити повну енергетичну незалежність».