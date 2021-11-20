Названо головні причини переходу на Windows 11

Давайте чесно: за останні кілька років персональний комп’ютер чи ноутбук стали буквально центром тяжіння для кожного з нас. З ними ми працюємо, спілкуємося з близькими відеодзвінками, дивимося серіали і граємо в командні ігри. Тому варто задуматися про те, як зробити цей інструмент зручнішим і максимально підлаштувати його під себе. І один із найдоступніших способів – оновити операційну систему до Windows 11.





У цій статті фахівці Microsoft розкажуть про деталі, які допоможуть підвищити вашу продуктивність (а ще роблять Windows 11 дуже зручною).

1. Кілька робочих столів одночасно

Як зберігати на робочому столі десятки додатків для роботи, спілкування з друзями та відпочинку, але при цьому дотримуватися візуального порядку? З Windows 11 це найпростіше: створіть кілька робочих столів одночасно. Наприклад, на столі «Робота» будуть саме ті програми, які ви використовуєте у своїй професійній діяльності. І вам не потрібно буде гарячково шукати іконку платформи відеодзвінків серед купи програм за хвилину до важливого дзвінка.

Окремі робочі столи підвищать продуктивність та надихнуть на творчість, а під час відпочинку допоможуть не згадувати про робочі завдання

2. Цифрове перо, сенсорне та голосове введення

Сліпий десятипальцевий метод друку – це, звичайно, добре. Але іноді швидше і зручніше вводити текст альтернативними способами, і Windows 11 є все, що для цього потрібно:

цифрове перо — з ним зручно малювати на планшеті чи ноутбуці із сенсорним екраном, складати списки покупок у нотатках та редагувати документи у Word;

— з ним зручно малювати на планшеті чи ноутбуці із сенсорним екраном, складати списки покупок у нотатках та редагувати документи у Word; сенсорне введення – візуальні підказки та тактильний зворотний зв’язок на планшеті або ноутбуці у вигляді легкої вібрації допоможуть швидше освоїтися з цією функцією;

– візуальні підказки та тактильний зворотний зв’язок на планшеті або ноутбуці у вигляді легкої вібрації допоможуть швидше освоїтися з цією функцією; голосове введення – він не тільки розпізнає вашу мову на всіх пристроях з Windows 11 і автоматично переводить її в текст, але і розставляє за вас розділові знаки.

Завдяки цим інструментам взаємодія з ПК, ноутбуком або планшетом на новій операційній системі стала ще зручнішою та приємнішою.

3. Віджети на робочому столі

Може здатися, що потрібно зовсім небагато часу, щоб дізнатися погоду чи котирування акцій через браузер. Але чим частіше ми відволікаємось і перескакуємо із завдання на завдання, тим сильніше падає наша концентрація. Так що якщо є можливість не витрачати дорогоцінну увагу, краще нею скористатися.

Так як можна швидко дізнатися про актуальну погоду, котирування акцій, результати спортивних змагань та іншу корисну інформацію? З новою Windows 11 достатньо свайпнути по екрану зліва направо, натиснути клавіші Win + W або клікнути на кнопку віджетів в панелі завдань. І ось вся важлива інформація перед вами.

4. Оновлений магазин програм Microsoft Store

Зараз важко уявити роботу ноутбука чи ПК без додатків. Відредагувати фото чи відео, зв’язатися з колегами через месенджер або відеозв’язок, та й просто залипнути в «танчики» після робочого дня — тепер для цього не треба лізти в браузер, шукати потрібний сайт і чекати на завантаження. У магазині Microsoft Store сотні тисяч додатків, і їх ставатиме лише більше — сторонні розробники тепер теж мають доступ до платформи.

5. Чати Teams на робочому столі

У вас було таке, коли посередині робочого дня ви раптово пригадали, що треба терміново написати близьким? Скажімо, купити продукти до вечері або уточнити, у скільки все-таки прилітає ваша родичка, адже ви пообіцяли її зустріти. Якщо заради повідомлення потрібно діставати смартфон, то є ризик відволіктися на соцмережі та збити робочий настрій.

У Microsoft Teams доступні як чати, так і відеозв’язок і голосові дзвінки; і неважливо, якою платформою користуються ваші співрозмовники – Windows, Mac, Android або iOS

У Windows 11 чати Microsoft Teams вбудовані в панель завдань. Пара кліків – і ось ви вже відправили потрібне повідомлення, але не відволіклися від роботи на умовні меми з котиками.

6. Останні відкриті файли – у меню Пуск

Ситуація: для роботи ви використовуєте домашній ноутбук, офісний ПК та періодично власний смартфон. Якщо кожного разу шукати і відкривати робочі файли на кожному пристрої, то мимоволі замислишся, чи тобі потрібна ця робота. Але хмарна система і Microsoft 365 у Windows 11 позбавлять цієї проблеми.

З Windows 11 всі необхідні робочі файли будуть буквально під рукою – синхронізуватися можна буде навіть з Android та iOS-пристроями

Тепер нещодавно відкриті файли – наприклад, документ з договором або презентація для клієнта – будуть відображатися в меню кнопки Пуск, і неважливо, на якому пристрої ви востаннє відкривали їх. Отже, вам буде простіше перемикатися між робочими завданнями і не відволікатися на технічні моменти.