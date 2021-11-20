Названо 5 причин, чому вам потрібні одразу і HTTPS і VPN

1. VPN захищає ваш HTTP-трафік

На жаль, не всі сайти використовують HTTPS. Щоб отримати HTTPS-з’єднання, веб-майстру необхідно подати заявку на сертифікат та розмістити його на своєму сайті. А деяким сайтам не потрібний HTTPS, оскільки вони не опрацьовують конфіденційну інформацію.





Використання VPN дає більше захисту, ніж просто HTTP. Коли ваш комп’ютер надсилає дані з VPN, він робить це через безпечний тунель. Наприклад, якщо ви використовуєте загальнодоступний Wi-Fi і включаєте VPN, ніхто не зможе побачити, що ви відправляєте і куди. І ваш провайдер залишиться у невіданні щодо того, що ви робите. Якщо хтось спробує відстежити ваші дії, слід зникне на серверах VPN.

2. VPN враховує всі ваші підключення

HTTPS працює тільки в тому випадку, якщо ви заходите на сайт із підтримкою HTTPS через браузер. Будь-які інші програми, наприклад, месенджери можуть не використовувати шифрування.

Це не обов’язково означає незашифроване з’єднання. Наприклад, WhatsApp використовує наскрізне шифрування для захисту повідомлень. Однак, якщо ви не впевнені, чи використовує програма шифрування для обміну даними, краще увімкнути VPN для захисту даних.

3. VPN захищає вас, якщо ви не можете використовувати DNS over HTTPS

HTTPS чудово підходить для захисту вашого трафіку, але є один недолік. Коли ви вводите URL-адресу в адресний рядок браузера, він повинен перейти на DNS-сервер, щоб «перетворити» вашу URL-адресу на IP-адресу. І зазвичай цей DNS-запит не зашифрований.

Це означає, що хтось у вашій мережі може відстежувати ці запити DNS. І, враховуючи, що зазвичай DNS-сервер надають інтернет-провайдери, вони можуть бачити усі ваші перегляди.

Ви можете вирішити цю проблему за допомогою DNS over HTTPS (DoH). Цей протокол запобігає перехопленню та маніпулюванню даними DNS за допомогою атак типу «Атака посередника». Він не тільки шифрує ваші DNS-запити, але й надсилає їх на сервер, який не належить вашому інтернет-провайдеру. Це означає, що ви повністю виключаєте свого провайдера з ланцюжка.

Однак, якщо ви не впевнені, чи підтримує ваш браузер DNS over HTTPS, або ви використовуєте пристрій, який ще не підтримує його, ви можете використовувати замість нього VPN.

4. VPN приховує вашу IP-адресу

Коли ви заходите на сайт, браузер повідомляє йому вашу IP-адресу. Якщо ви хочете зберегти своє місце в секреті, краще використовувати VPN. Коли ви використовуєте VPN, ви пропускаєте весь трафік через приватні сервери. Потім служба VPN передає трафік на сайт. Це схоже на надсилання листа посереднику, який пересилає його іншому одержувачу. Таким чином, він обробляє всю вхідну та вихідну пошту, не розкриваючи вашої адреси. Коли ви використовуєте VPN, сайти не можуть знати, хто ви і звідки: вони побачать IP-адресу та розташування сервера VPN, але не ваше.

5. VPN допоможе уникнути блокування по регіону

З VPN ви можете оминути будь-які регіональні обмеження в інтернеті. Хочете переглянути відео онлайн, але правовласник заблокував його у вашій країні? Використовуйте VPN-сервер у країні сайту. Зазвичай ви можете вибирати з цілої бібліотеки серверів у різних країнах. HTTPS це зробити не може. Протокол шифрує ваш трафік, але не маскує країну, де ви перебуваєте.

Отже, якщо ви хочете посилити свою інтернет-безпеку, використовуйте VPN разом із HTTPS. Там, де протокол HTTPS не працює, VPN може вирішити проблеми та убезпечити вас у мережі.