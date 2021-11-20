Вам доступны 7 тысяч гривен: клиентам ПриватБанка приходят странные смс

В Украине появился новый вид мошенничества. С помощью СМС якобы из ПриватБанка преступники заставляют клиентов государственного финучреждения предоставить свои персональные данные. В чем суть аферы и как не попасть на крючок грабителей?





Как работает мошенническая схема

Выманить данные банковских карт злоумышленники пытаются отправляя украинцам сообщения по поводу зачисления денег за прививку от COVID-19. О деталях махинации на своей странице в Facebook рассказал пресс-секретарь Привата Олег Серга.

Гражданин получает в мессенджер уведомление о том, что ему начислили средства за прививку от коронавируса. Текст сообщения от мошенников набран транслитерацией (латинскими буквами).

В тексте сообщения также содержится ссылка на посторонний ресурс – сайт мошенников. Чтобы получить деньги на карту, пользователь должен ввести в специальную форму на указанном злоумышленниками сайте свои персональные данные, включая реквизиты банковских карт.

Стоит отметить, что в фейковых сообщениях мошенники указывают сумму «бонуса» за вакцинацию в размере 7 тысяч гривен, вместо 1 тысячи. Такой прием преступники используют для того, чтобы пользователь наверняка перешел на предложенный ресурс и поделился данными о своих картах. Ведь отказаться от большей суммы «жертвам» аферы будет гораздо сложнее.

Нас обманывают россияне

Мошенники «работают» из России. Такие выводы технические специалисты сделали исходя из адреса фейкового сайта, на который заманивают своих жертв злоумышленники. Домен этого сайта – 2sde.site – зарегистрирован в городе Москва. Похоже, что нас пытаются обмануть именно российские аферисты.

В своем официальном заявлении руководство ПриватБанка предупредило украинцев никому не предоставлять персональные данные, в том числе номера карт, CVV и PIN-коды. Также пользователей попросили быть осторожнее с онлайн-оплатами и не вводить информацию о банковских картах на подозрительных сайтах, или в мобильных приложениях.