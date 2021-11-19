Кем заробитчаны могут зарабатывать в Украине не меньше, чем в Польше и Чехии

В Украине существенно вырос спрос на представителей рабочих профессий. Вакансий для таких специалистов без высшего образования на отечественных кадровых порталах становится все больше. Спрос на них невелик, ведь значительная часть украинских водителей, строителей и электриков находится сейчас на заработках за рубежом.





Из-за дефицита представителей рабочих специальностей в Украине начали больше ценить их труд. Это в первую очередь отражается на зарплате. Наиболее престижной сейчас является работа дальнобойщика, где зарплата порой доходит даже до 61 тыс. грн в месяц.

В целом к топу самых прибыльных отраслей, где не требуется высшее образование, можно отнести:

строительство – зарплата в среднем 18,5 тыс. грн;

транспорт и логистика – около 17,5 тыс. грн;

энергетика и производство – 14 тыс. грн.

Рейтинг отраслей по популярности несколько отличается от зарплатного. По количеству открытых вакансий трудовые сферы разместились в следующем порядке:

розничная торговля – более 32 тысяч предложений;

транспорт и логистика – около 24 тысяч объявлений;

отрасль строительства – 18 тысяч вакансий.

По данным кадрового портала OLX.Работа наибольшие доходы на сегодняшний день имеют представители следующих специальностей:

фасадчик – в среднем 33 000 грн;

каменщик – около 30 000 грн;

штукатурщик – 30 000 грн;

плиточник – 27 500 грн;

водитель такси – 25 000 грн;

кровельщик – около 24 000 грн;

маляр – 23 000 грн;

строитель – 22 500 грн;

облицовщик – 22 500 грн;

экскаваторщик – 22 500 грн.

Но на самую большую зарплату в Украине могут рассчитывать дальнобойщики. В зависимости от компании и дальности поездок им платят до 61 тыс. грн, то есть почти 2 тыс. евро в месяц. Такую же, или даже меньшую сумму получают заробитчаны за «каторжную» работу в Польше, или Чехии.

Отметим, что средняя зарплата в Украине составляет около 16 тыс. грн. Причем в небольших городах и поселках этот показатель может опускаться даже до 10 тыс. грн, а в городах-миллионниках, в том числе и столице, составляет около 20 тыс. грн.