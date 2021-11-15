Кому не слід ризикувати, а кому прийняти важливе рішення: гороскоп на понеділок, 15 листопада

Астрологи пропонують з самого ранку “взяти ноги в руки” і гарненько попрацювати у всіх напрямках. До пізнього обіду всім вашим ініціативам та зусиллям буде дано зелене світло! А ближче до вечора потрібно налаштуватися на своє серце і почати випромінювати промінчики добра та милосердя.





Гороскоп на 15 листопада для Овнів

Сьогоднішній день краще пожертвувати на добрі справи, співчуття та благодійність.

Гороскоп на 15 листопада для Тельців

Для бізнесу та будь-яких операцій з грошима ця місячна доба відкриває нові можливості.

Гороскоп на 15 листопада для Близнюків

Якщо в першій половині дня ви рушите в дорогу, він буде вдалим.

Гороскоп на 15 листопада для Раків

Навіть якщо ви намагатиметеся залишитися непоміченими, у вас все одно це не вийде.

Гороскоп на 15 листопада для Левів

Ризикувати і чинити недалекоглядно дуже небезпечно — робіть лише продумані кроки.

Гороскоп на 15 листопада для Дів

Якщо ви в цей день будете щедрі та милостиві, то Всесвіт вам відповість тим самим.

Гороскоп на 15 листопада для Терезів

Вплив 11-ї та 12-ї місячної доби на людей вашого знаку буде спокійним і розміреним.

Гороскоп на 15 листопада для Скорпіонів

Час приймати важливе рішення – розумовий процес активізується.

Гороскоп на 15 листопада для Стрільців

Понеділок принесе оновлення до вашої долі — це будуть зміни на краще.

Гороскоп на 15 листопада для Козерогів

Сприймайте з радістю всі новини дня — вони справді варті цього.

Гороскоп на 15 листопада для Водоліїв

Щоб подолати проблеми, доведеться донести до оточуючих всю важливість ситуації.

Гороскоп на 15 листопада для риб

Вам буде складно сконцентруватися на чомусь одному.