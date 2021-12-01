Чорний день: відомо коли в Україні відключать телефони, які придбані не офіційно

Скандальний законопроект №6183, що впровадить в Україні IMEI-базу кодів мобільних пристроїв, вже за крок до прийняття. За правилами, прописаними в документі, власників нелегально ввезених, підробних чи крадених пристроїв примусово відмикатимуть від мобільної мережі. Чи справді влада піде на такі радикальні заходи, та скільки часу мають українці, щоб замінити свій смартфон на офіційний?





У разі схвалення Верховною Радою нового закону, всі мобільні пристрої дійсно будуть перевіряти за ідентифікаторами за допомогою єдиної бази IMEI. Персональні коди смартфонів та планшетів відсортують та внесуть до одного з трьох списків – «білого», «сірого» або «чорного».

«Білий» список міститиме ідентифікатори мобільних пристроїв, що були придбані легально та працювали в українських стільникових мережах до липня 2022-го року. Власникам таких телефонів не потрібно ні про що хвилюватися, адже їх не торкнуться жодні санкції.

У «сірому» списку міститимуться коди смартфонів, що є підробками чи копіями оригінальних пристроїв. Їхні ідентифікатори система автоматично визначатиме як клоновані. Такою технікою, якщо вона працювала у вітчизняних мережах до 1 липня 2022-го, можна буде користуватися ще близько 3 років – до 31 грудня 2025-го року. Коли термін та званої «амністії» скінчиться, власникам доведеться замінити свої телефони на легальні.

Варто зазначити, що до «сірого» списку також потраплятимуть пристрої, які громадяни привезли з-за кордону для особистого користування. Та лише після реєстрації у мережі протягом 4 місяців з дати ввезення в країну, такі телефони буде автоматично переведено у «білий» список.

До останнього «чорного» списку увійдуть ідентифікатори тих телефонів, які були викрадені чи ввезені до України контрабандою. Для таких пристроїв «пощади не буде», їх відключать від мобільної мережі в лічені місяці після прийняття парламентарями відповідного закону.