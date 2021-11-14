Стало відомо, хто і чому все ще користується домашніми телефонами

Без мобільного зв’язку не обходиться практично жоден аспект сучасного життя. Смартфони успішно замінили домашні телефони і за більшістю характеристик перевершують їх. Однак деякі люди все ще використовують стаціонарні пристрої зв’язку. Розповідаємо чому.





Дзвінки у будь-який час

За можливість носити із собою мобільний телефон доводиться платити обмеженою автономною роботою. У цьому випадку стаціонарний пристрій виграє, адже він доступний завжди. Смартфон може розрядитися або раптово вимкнутись, а домашнім телефоном можна скористатися в будь-який час.

Старі звички

Деякі абоненти, особливо пенсіонери, використовують стаціонарні телефони, оскільки надто звикли до них. Крім того, у багатьох людей похилого віку дзвінки через смартфон викликають труднощі, в той час як домашній телефон гранично простий в експлуатації.

Дзвінки за кордон

Дзвонити родичам чи друзям за кордон буває значно дешевше та вигідніше саме з домашнього телефону. І хоча для таких випадків можна використовувати відеозв’язок (той самий WhatsApp), набагато простіше набрати номер на стаціонарному пристрої зв’язку.

Дзвінки із установ

Більшість компаній, лікарень, офісів та інших організацій (приватних та державних) використовують стаціонарні телефони. Це простіше, оскільки він не розрядиться, завжди знаходиться на тому самому місці і проблеми зі зв’язком йому не страшні.

Стабільне з’єднання

Як зазначалося раніше, стаціонарний телефон має деякі хоч невеликі, але все ж таки переваги над мобільним пристроєм. Одна з них – стабільний зв’язок. Якщо смартфон може раптово втратити сигнал, домашній телефон буде доступний у будь-який час.

Дзвінки до екстрених служб

У надзвичайних ситуаціях, коли людині терміново потрібно буде здійснити дзвінок, наприклад, нашвидкоруч, стаціонарний телефон не підведе. При цьому мобільний пристрій може бути розрядженим, без зв’язку або просто втраченим десь удома.

Додатковий номер

Будь-хто, хто викладав оголошення, наприклад, на OLX, стикався з непроханими дзвінками в нічний чи інший незручний час. У такому разі краще вказувати номер стаціонарного телефону. Якщо користувач буде на роботі, дзвінки не дошкулятимуть. А вночі домашній телефон можна просто вимкнути.