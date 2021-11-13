Пощастить не всім знакам: гороскоп на тиждень, з 15 по 21 листопада

Майбутній тиждень ідеально підходить для нових знайомств, невимушеного спілкування та флірту. У сфері амбіцій у багатьох із нас будуть завищені очікування – бажання отримати все легко та без зусиль. Якщо мети не вдасться досягти, сварок не уникнути. Велика ймовірність конфліктів інтересів.





Овен – гороскоп на тиждень

Овнам тиждень принесе насамперед складнощі в особистому житті. Можливі труднощі у спілкуванні із протилежною статтю. Велика ймовірність, що спалахи емоцій та сентиментальність оточуючих дратуватимуть вас і виводитимуть із себе. Постарайтеся не заводити обговорення переживань і образ, щоб не провокувати

Телець – гороскоп на тиждень

Тільцям наступного тижня потрібно буде виявити тактовність, м’якість, ніжність. Спроби вирішити проблеми силовим шляхом призведуть до конфліктів і сварок, а можливо навіть до серйозних сварок. В принципі самі розмови та обговорення теж заводитимуть у глухий кут і призводитимуть до конфліктів. Тому без зайвої потреби не обговорюйте важливих питань.

Близнюки – гороскоп на тиждень

Близнюки мають відносно спокійний тиждень. Енергії планет практично не підштовхуватимуть вас до певної поведінки, так що ви надані самі собі. Виявіть свої найкращі якості: дотепність, товариськість, схильність до обміну ідеями та інформацією. Більше спілкуйтеся, зав’язуйте контакти та ділитесь корисними відомостями.

Рак – гороскоп на тиждень

Ракам наступного тижня бажано виявити організованість та активність. Плануйте важливі для вас справи і рішуче приступайте до їх виконання – енергії тижня допомагатимуть вам у цьому, і все буде краще, ніж зазвичай. Для романтичної сфери, однак, тиждень не є сприятливим. Можливі сварки та образи.

Лев – гороскоп на тиждень

Для Левів тиждень напружений. Розмови та обговорення заходитимуть у глухий кут і призводитимуть до конфліктів. Небажання сторін поступитися може призвести до серйозних сутичок і зіткнень, до розриву відносин. Уникайте важливих обговорень – їх результати, швидше за все, не будуть конструктивними.

Діва – гороскоп на тиждень

Діви мають дуже сприятливий тиждень. Особливо він гарний для початку любовних стосунків. Можливе помітне покращення відносин, посилення вашої привабливості та підвищення самооцінки. Тиждень також добрий і для ділових досягнень – вам вдаватиметься добре все планувати, а ваші активність і наполегливість призводитимуть до бажаних результатів.

Терези – гороскоп на тиждень

Для Терезів тиждень несприятливий. Він обіцяє складнощі в особистому житті – непросто досягти компромісу. Багато чого може дратувати чи не приносити очікуваного задоволення. Допомогти розрядити обстановку допоможе творчість чи споглядання прекрасного.

Скорпіон – гороскоп на тиждень

Скорпіони мають дуже насичений і в цілому позитивний тиждень. Рекомендується приділити час особистому життю. Відчуття своєї особливої ​​привабливості, розквіт почуттів, самооцінка і товариськість, що підвищилися – все буде допомагати вам зав’язувати і розвивати особисті романтичні відносини. Тиждень також добрий для заздалегідь запланованих активних дій у діловій сфері.

Стрілець – гороскоп на тиждень

Стрільці мають відносно спокійний тиждень. Варто, однак, постаратися не стати жертвою ілюзій – вас можуть спокушати якісь цікаві плани або особливо вигідні пропозиції. Здебільшого ці обіцянки виявляться нереальними.

Козеріг – гороскоп на тиждень

Козероги мають дуже позитивний тиждень. Він обіцяє розквіт почуттів, стан особливої ​​м’якості та ніжності. Тиждень особливо добрий для особистого життя – допоможе вам розкритися, створити чи розвинути романтичні стосунки. Тиждень також сприятливий і для ділової сфери. У вас буде присутня готовність до активних, добре спланованих дій.

Водолій – гороскоп на тиждень

Для Водоліїв тиждень напружений. Особливо буде складно дійти згоди з оточуючими. Суперечки та конфлікти можуть розгорятися на рівному місці. Краще поки що по можливості менше спілкуватися: не транслювати свої ідеї, не намагатися переконати в чомусь оточуючих, а також уникати обговорення важливих тем.

Риби – гороскоп на тиждень

Риби чекає виключно сприятливий тиждень. Він принесе вам впевненість у собі, швидко і точно працюючий розум, а також віру в кращий, позитивний, ніжний і теплий настрій. Все це допоможе вам спілкуватися з оточуючими, створювати та розвивати відносини, а також успішно справлятися з важливими для вас справами та проектами.