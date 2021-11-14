Как выйти из токсичных отношений и не зависеть от бывших

Зависеть от своего партнера — это не нормально. Психологи рассказывают, что в таких парах, где есть зависимость друг от друга часто кто-то тиран, а кто-то жертва (чаще женщина терпит). Любовь в любой момент может превратиться в мучительные отношения, депрессию, необдуманные поступки. А те женщины, кто страдают от абьюза годами, остаются верными своим «палачам». Эксперты дали несколько советов, что делать тем, кто попал в аналогичную ситуацию и страдает из-за своей любви.





Как выйти из абьюзивных отношений

Самостоятельно разорвать этот порочное кольцо удается лишь немногим женщинам. Поэтому лучше обратиться к психотерапевту. Во время терапии женщина поймет, как к ней относится партнер, является ли она жертвой в отношениях. И только после того, как она поймет «что к чему», она решится выйти из отношений.

В нормальной модели отношений всем хорошо. Когда кто-то начинает страдать — любовь заканчивается. Подавление личности, оскорбления, скандалы, рукоприкладство — недопустимы при любых обстоятельствах. Но жертва часто не понимает этого из-за «виктим блейдинга», то есть когда тиран обвиняет в том, что:

ты сама виновата;

сводишь меня с ума;

я за тебя так сержусь, и т.

Поэтому первое, что советуют психологи: не замыкаться в себе, а искать поддержки среди друзей и родных. Также обязательным шагом является психотерапия.

Чтобы не стать эмоционально зависимой, еще в начале отношений не надо подстраиваться под партнера. Стремление максимально понравиться вызывает зависимость. Будьте собой и не идеализирует партнера. Не подносите любимого на первое место! Прежде всего начните любить себя.

В Украине многие женщины зависят от своих мужей из-за нехватки финансов, или потому что, «он хороший папа». Поэтому в 2021 году важно, чтобы у женщин была работа и свои финансы. Тогда она не будет зависимой от мужа.

Модель отношений «жертва-тиран» девушки берут от своих родителей. Для них это норма жизни, других вариантов они не видят в жизни. Именно это является первопричиной: почему одни девушки с легкостью вступают в токсичные отношения, а другие нет.