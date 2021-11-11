Який ПК потрібен для запуску українського STALKER 2

Гра не буде занадто вимогливою до заліза, але займе багато місця на жорсткому диску або твердотільному накопичувачі. Потрібно звільнити 150 Гбайт простору.





Для запуску гри потрібен ПК з операційною системою Windows 10. Підійде процесор Ryzen 5 1600X від AMD або аналог Intel. Того ж Core i5-7600 буде достатньо. Обсяг оперативної пам’яті має бути не нижчим за 8 ГБ. Вимоги до графічному прискорювачу такі – або Radeon RX 580, або GeForce GTX 1060. Навіть зараз такі відеокарти коштують недорого.

У рекомендованих вимогах серйозніша система. Але нічого космічного. Досить Ryzen 7 3700X або Core i7-9700K. А ось ОЗУ потрібно більше – 16 Гбайт. Також рекомендується прискорювач Radeon RX 5700 XT або GeForce RTX 2070 SUPER. Ну і замість Windows 10 грати рекомендують на ПК з Windows 11. Вона для ігор оптимізована набагато краще.

Все б нічого, але 150 ГБ!

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