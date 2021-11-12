Vodafone анонсировал повышение цен на услуги

Vodafone — один из популярнейших операторов сотовой сети в Украине. Конкуренцию ему составляют только Lifecel и Киевстар. Несмотря на то, что в Украине одни из самых дешевых цен в мире на мобильную связь, многие граждане все равно жалуются на высокие цены.





Недавно Vodafone сообщил об очередном повышении тарифов. Последний раз подорожание было более года назад. Процедура плановая, ведь цены растут на все, зарплата растет. Но основной причиной всё же остается недофинансирование украинского рынка.

Развитие покрытия 4G тоже потребовало много инвестиций утверждает компания.

Каким будет подорожание

Новые тарифы вступят в силу с 12 ноября. Подорожание коснется телефонных звонков и смс-сообщений. Стоимость повысится для всех абонентов. Итак, начиная с 12.11.2021 абоненты будут платить по-новому, а именно за:

20 минут мобильной связи в день будут обходиться в 20 гривен для исходящих в 17 стран, среди которых Великобритания, Греция, Германия, Швеция и др.

25 гривен будут стоить 5 минут разговора с абонентами из 19 государств, среди которых Дания, Швейцария, Бангладеш, Австралия и др.

25 гривен за 1 минуту разговора с теми. Кто не вошел в первые две категории.

В принципе, для тех, кто пользуется интернетом — данное повышение цен неважно. Ведь большинство людей сейчас используют мессенджеры для общения друг с другом по всему миру.

SMS подорожают на гривну, и будут стоить 3 грн. за 1 текстовое сообщение. Поскольку после 12 ноября будет сразу пятница 13-ое (black Friday), а значит грандиозные скидки и распродажи.

Многие пользователи надеются на скидки и специальные предложении от Vodafone, которыми можно будет воспользоваться. Для этого необходимо следить за информацией на официальном сайте компании.