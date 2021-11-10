В Apple запропонував перейти на Android незадоволеним власникам iPhone

Глава Apple Тім Кук висловив упевненість у тому, що користувачі, які незадоволені відсутністю можливості встановлювати на iPhone програми зі сторонніх джерел, можуть переходити на платформу Android.





Виступаючи на саміті DealBook, керівник Apple порівняв завантаження програм в обхід офіційного каталогу з випуском автомобілів без ременів та подушок безпеки.

“Якщо це так важливо для вас, ви можете купити смартфон на Android, – заявив Тім Кук. – Однак на наш погляд це все одно що продавати машини, не встановлюючи в них подушки і ремені безпеки. Це занадто ризиковано. І наш айфон не був би айфоном, якби не забезпечував максимальної безпеки та конфіденційності”.

Раніше віце-президент Apple з розробки програмного забезпечення Крейг Федеріги також висловився за завантаження додатків тільки з офіційного каталогу, назвавши сторонні програми “кращим подарунком кіберзлочинцям”.