Кто выйдет на пенсию в 2022 году быстрее и кому ее увеличат?

Пенсионная реформа идёт по плану. Новые изменения вступят в силу в 2022 году. Они касаются ужесточения требований к страховому стажу. Также государство обещает дать дополнительные выплаты тем пенсионерам, у которых и стажа достаточно, и возраст 70+.





Что нового в законе «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании»

Итак, что нужно знать, тем кто в ближайшие пару лет собирался на пенсию? С нового 2022 года на пенсию можно выйти в 60 лет при наличии 29 лет трудового стажа. В остальных случаях ситуация выглядит так:

при достижении возраста в 63 года обязательно должно быть от 19 до 29 лет стажа;

в возрасте 65 лет на пенсию могут рассчитывать только те граждане Украины, кто имеет стаж от 15 до 19 лет.

Напоминаем, что в 2020 году для 60-ти летних обязательный трудовой стаж составлял 27 лет. Правительство планирует и далее ужесточать требование. Таким образом к 2028 году порог достигнет своего максимума — 35 лет рабочего стажа.

Что делать, если не хватает официального трудового стажа? Его можно докупить, сколько нужно лет, столько и приобретаете. Цена одного года сейчас 32 тысячи 320 гривен. В том случае, когда украинцы достигают пенсионного возраста, но в трудовой книжке нет ни единой записи о работе, можно рассчитывать только на «социальную пенсию». Начисляют ее только по достижению 65 лет. Размер выплаты составляет всего 1854 гривны.

Доплаты пенсионерам в возрасте 70-75 лет

Также на очередном заседании Кабинет министров поддержал решение о введении дополнительных выплат. Их смогут получить и мужчины, и женщины при определенных условиях. Надбавку начислят пенсионерам старше 70 лет при наличии не менее 30 лет стажа для женщин и 35 лет для мужчин.