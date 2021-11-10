Windows отримала “унікальну” можливість заряджати батареї в ноутбуках більше ніж на 100%

Windows 11 “навчилася” заряджати АКБ ноутбуків більш ніж на 100%. Поки в одного користувача батарея зарядилася на 104%, в іншого рівень заряду досяг 115%. Це програмний збій у системі, і Microsoft працює над його усуненням, проте готового патчу поки що немає.





Чудова функція Windows 11

У Windows 11, новітньої ОС корпорації Microsoft, виявилася здатність заряджати акумулятор понад заявлену виробником норму. Користувач Reddit під псевдонімом Zondax опублікував пост, де показав, що після переходу на нову операційну систему АКБ його ноутбука навчилася заряджатися до 103%.

Як пізніше з’ясувалося, цей показник не є граничним. За словами Zondax, Windows 11 дозволила акумулятору його ноутбука зарядитися на 104%. За твердженням користувача, він боїться відключати зарядний пристрій, до того ж йому цікаво, яких значень може дійти рівень зарядки. Однак після публікації скріншоту зі 104%, зробленої 4 листопада 2021 р., на зв’язок він більше не виходив.

Windows 11 знає про можливості акумуляторів більше, ніж їхні виробники

Zondax не уточнив, яке версія Windows 11 встановлена на його лептопі. Не виключено, що це одна з бета-версій, доступних лише розробникам. Зазвичай про це свідчить напис з номером релізу в нижньому правому кутку екрана, але на наданих знімках екрана потрібну область займає вікно відеогри Old School Runescape.

Рекорд Zondax побитий

Тема користувача Zondax на Reddit за чотири дні отримала понад 100 коментарів та понад 1200 «лайків». Однак, як з’ясувалося, його 104% заряду не є рекордними для Windows 11. Один із користувачів навіть щиро порадів за нього, заявивши, що АКБ його ноутбука не заряджається навіть до 66%.

Особистий рекорд Zondax

Учасник спільноти Reddit, відомий як GlitchyDragon65, зумів зарядити свій ноутбук до божевільних 115%. У його випадку Windows 11 було оновлено до бета-версії 22494.

Підзарядка ноутбука GlitchyDragon65

На момент публікації матеріалу про інші випадки вияву нової «суперздатності» Windows 11 відомо не було. Але факт залишається фактом – щонайменше дві людини виявили в ній таку функцію. Отже, існує ймовірність її прояву і на комп’ютерах інших користувачів.

«Залізо» не обдуриш

Вміння Windows 11 заряджати акумулятори ноутбуків понад встановлений ліміт – це ні що інше, як програмний збій. Іншими словами, це ще один баг системи, що вийшла близько місяця тому.

Як пише профільний ресурс WinFuture, зарядити акумулятор на більш ніж 100% хоч можливо теоретично, але на практиці не так просто. Сучасні батареї нашпиговані різними засобами захисту, у тому числі від перезаряду, який може призвести до виходу їх з ладу.

Звичайне заряджання ноутбука може призвести до сумних наслідків.

Однак поки неясно, чи баг Windows 11 здатний відключати захист від перезаряду. Це може призвести до перегріву батареї і витрачання грошей на покупку її заміни, а то й на більш дорогий ремонт мобільного ПК. Фахівці WinFuture рекомендують відключати зарядний пристрій після досягнення рівня 100%.

Що зробить Microsoft

На 10 листопада 2021 р. Microsoft офіційно не визнавала наявність ще одного глюку в її новій операційній системі, теоретично небезпечного для «заліза». Патча, що усуває його, теж не існувало.

Тим часом є два підтвердження того, що Microsoft знає про цю проблему. Під постами GlitchyDragon65 та Zondax на Reddit з’явилися відповіді користувача Jen Gentleman (jenmsft). Вона зареєструвалася на порталі понад шість років тому і представляється всім як працівник служби техпідтримки Microsoft.

Один з постів Jen Gentleman

Jen Gentleman написала, що Microsoft зараз вивчає проблему і шукає причину її виникнення. Терміни релізу необхідного патчу вона не розкрила, зазначивши лише, що останнім часом корпорація отримала «кілька» скарг на такий баг.

Трохи про Windows 11

Нова ОС Windows 11 покликана замінити собою Windows 10, підтримка якої буде припинена в жовтні 2025 р. Неофіційна прем’єра системи відбулася в середині червня 2021 р., коли Microsoft «випадково» допустила витік її ранньої збірки до мережі. Світовий анонс пройшов 24 червня 2021 р. За кілька тижнів для цього Microsoft скасувала розробку Windows 10X – полегшену версію Windows 10 для комп’ютерів початкового рівня. Вихід першої стабільної збірки відбувся 5 жовтня 2021 р.

Microsoft продовжує «допилювати» Windows 11 навіть після її виходу

Більшість особливостей, що відрізняють Windows 11 від Windows 10, можна вважати косметичними. Це нове меню “Пуск”, що не сподобалося більшості користувачів, округлені кути вікон, віджети, запозичені у Windows Vista, і т. д. Також в системі з’явилася підтримка Android-додатків, на момент виходу стабільної збірки недоступна. Крім цього, у Windows 11 вбудований з недавніх пір безкоштовний месенджер Microsoft Teams.

За минулі з моменту анонсу до релізу місяці розробники не змогли позбавити систему численних глюків. Наприклад, Windows 11 ніяк не хотіла працювати з принтерами та БФП популярного бренду Brother.

Крім цього, Windows 11 радикально знижувала продуктивність комп’ютерів на процесорах AMD, не заважаючи роботі версій на чіпах Intel. Спроба виправити ситуацію лише посилила її, хоча пізніше нормальний патч все ж таки побачив світло.