Жодна паста не допоможе: названо головні помилки при чищенні зубів

Стежити за гігієною порожнини рота просто, але ті елементарні помилки, які робить більшість людей, зводять нанівець всі зусилля. Стоматологи розповіли, що роблять не так більшість їх пацієнтів. Дотримання елементарних правил робить візити до дантиста більш рідкісними та менш клопіткими.





ТОП помилок при чищенні зубів

Найчастіша помилка — мало часу, який ми витрачаємо на чищення зубів. Чистка повинна тривати мінімум 3 хвилини. Хтось любить поспати довше, хтось не надає значення ранковим процедурам, і тому чистить зуби 1-1,5 хвилини. Дітей взагалі складно змусити та привчити до такого. Але стоматологи розповідають, що через роки, це і досі одна з найчастіших проблем.

Погане полоскання порожнини рота — ще одна поширена проблема. Річ у тім, що ретельне полоскання необхідно проводити для видалення залишків їжі у важкодоступних місцях (між зубами). Також полоскання добре чистить язик, а подих довше зберігає свіжим. Дантисти рекомендують використовувати спеціальні ополіскувачі.

До речі, ополіскувачем теж потрібно вміло користуватися. Багато хто не знає цього, тому проводить усі процедури інтуїтивно — почистили, прополоскали та забули до вечора. Тут є один «підводний камінь», якщо ви так робите, то вбиваєте весь ефект від чищення зубною пастою. Не можна відразу використовувати ополіскувачі! Повинно пройти мінімум 1,5 години. Рідина легко видаляє всі корисні мікроелементи, які містяться в пасті.

Ігнорування зубної нитки — ще одна популярна помилка. Адже вона найкраще підходить для чищення після їжі. Нитка безпечніша, ніж зубочистки, менше травмує ясна.

І нарешті остання помилка «погана чистка самої зубної щітки». Її потрібно ретельно промивати. Найбільше мікробів залишається біля основи щетинок. Бактерії там скупчуються, розмножуються, а потім під час чищення, залишаються на зубах. Це дуже небезпечно для емалі, адже щіткою можна підселити ці бактерії в важкодоступні місця, де потім утворюється карієс.