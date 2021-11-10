Синоптики розповіли, де в Україні чекати зими вже цього тижня

У наступні кілька днів погода в Україні буде вкрай нестабільною. За господарювання на території країни змагатимуться два різні циклони – південний та арктичний. Тож у найхолодніші ночі цього тижня температура опускатиметься до -11…-13 градусів. Тоді як денні температури подекуди сягатимуть +12 градусів.





Суттєве похолодання із нічними температурами до -12 градусів синоптик Українського гідрометцентру Наталія Птуха обіцяє на 10-11 листопада. Холодні арктичні повітряні маси заволодіють більшою частиною території України. У ніч на середу 10 листопада температура опуститься до -12 градусів, а удень підніметься максимум до +7. Хоча у кількох регіонах в середу можна очікувати й до +12, зокрема на Одещині, Закарпатті та в Івано-Франківській області.

Ніч на четвер 11 листопада все ще буде морозною. Однак вдень погода знову почне змінюватися. Південний циклон візьме верх над арктичним та принесе українцям чергове потепління. На 11 та 12 листопада синоптики прогнозують плюсові температури по всій території України. Навіть вночі стовпчик термометра не опускатиметься нижче нуля.

Вихідні обіцяють бути хмарними. У більшості регіонів країни погода залишатиметься стабільно теплою, до +5…+8 градусів удень, та сухою. Лише на заході у гірській місцевості можливі короткочасні опади.

Довгоочікуваного снігу українці до кінця тижня найімовірніше не побачать. Лише на Прикарпатті та Закарпатті може пройти мокрий сніг. Та справжніх кучугур синоптики нам поки що не обіцяють.

Загалом в Українському гідрометцентрі не прогнозують жодних погодних сюрпризів до кінця поточного тижня. Температурні показники на 10-14 листопада є цілком типовими для цього періоду. Та прогнозисти попередили, вже наступного тижня метеорологічна ситуація сильно зміниться. Із заходу до України наближається поле низького тиску, яке може спричинити рясні опади та чергове похолодання. Тож українцям вже варто готувати теплі шапки та рукавички.