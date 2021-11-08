В микроволновке есть фильтр, который обязательно чистить каждые 6 месяцев: пользователи удивлены

Миллионы юзеров удивились, когда узнали, что в микроволновках есть фильтр, который обязательно очищать раз в полгода.





Секретом поделилась жительница США mamasknowbest в своем аккаунте в TikTok. Она показала, где расположен фильтр и что с ним делать для очистки.

Она утверждает, что большинство даже не подозревают, что в микроволновке может быть такой фильтр. И это правда. В комментариях тысячи пользователей удивились этому лайфхаку. Они и не подозревали, что в их кухонных устройствах есть фильтр. На видео фильтр расположен вверху. Стоит понимать, что он может находиться в другом месте в зависимости от особенностей прибора. Также есть модели микроволновок, которые вовсе продаются без фильтра.

Сразу скажем, что до начала поиска фильтра внутри устройства, важно ознакомиться с инструкцией. И не забыть вытащить вилку из розетки.

Фильтр чистится очень быстро. Блогерка просто отсоединила его от конструкции и промыла в воде с добавлением моющего средства. Затем протерла его бумажным полотенцем и зафиксировала.

После этого фильтр вставляется на место и закрывается пластиковой крышкой. Видео этой процедуры собрало почти 3 млн. просмотров.

Как легко помыть микроволновку

Отметим, что есть очень простой способ помыть микроволновку от грязи. Для этого берут полстакана воды, добавляют немного средства для мытья посуды и несколько долек лимона.

Смесь ставят в микроволновку на 2 минуты. После чего остаток вещества промачивают кухонной губкой и протирают внутреннюю часть микроволновки. Затем все поверхности протирают влажной тряпкой, предварительно отключив кухонный прибор от источника питания.

Не стоит искать фильтр, не ознакомившись с инструкцией от прибора. Не пытайтесь отсоединить детали микроволновки, предварительно не убедившись, что конструкция предусматривает наличие угольного фильтра.