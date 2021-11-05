Как уснуть без снотворных — советы докторов

Здоровый сон должен длится не менее 7 часов. В современном мире мало кто может себе позволить такую роскошь. Зависимость от гаджетов, вредные привычки, авитаминоз, стрессы на работе — все эти факторы приводят к бессонице и расстройствам сна.





Можно бесконечно считать овец, пить меланин или другие снотворные. Практика показывает, что все индивидуально, и не каждому помогает. Если вы испытываете проблемы со сном, долго засыпаете, попробуйте использовать рекомендации медиков.

Советы экспертов, как быстро лечь спать

Телу отдохнуть легче, чем мозгу. Даже, когда вы просто лежите с закрытыми глазами, мышцы уже расслабляются и набираются сил. Головной мозг устроен сложнее, поэтому первое, что советуют врачи — не нервничать. Как бы банально не звучала фраза, но это действительно так. Для этого не создавайте дополнительных нагрузок на нервную систему.

Второй совет — соблюдайте режим. Организм очень быстро привыкает к порядку. Первую неделю может быть сложно приучить себя ложиться спать в одно и то же время. Но потом, вы автоматически будете настраиваться на сон.

Третий совет — кровать для сна! Не нужно в ней есть, пить и тд. Первая ассоциация с кроватью — сон, и только так. Это поможет к вечеру настроиться на крепкий сон.

Не громкая музыка, чашечка травяного чая, благоприятная обстановка способствует расслаблению. Даже психологи рекомендуют приготовление ко сну возвести в приятный ритуал: красиво отужинать, принять ванну или душ, подумать о хорошем перед сном.

Это на первый взгляд кажется глупостью. Но главная задача всех этих действий — расслабиться, переключится с негатива на позитив. Поэтому не спешите сразу покупать медикаменты, попробуйте по другому отнестись к процессу погружения в сон. Чем меньше раздражителей, тем легче быстро уснуть.