Названо найпопулярніше слово 2021 року

Стало відомо слово року 2021 і це слово “вакцина”. Наприклад, минулого року це був “коронавірус”, у 2019 “пожежа”, а перед цим “шпиль”. Опитування проведене за версією Оксфордського словника, і в пресрелізі університету вже можна знайти цю статтю. Як бачимо, тенденція медичної тематики зберігається останні роки.





До недавніх пір іменник “vax” використовували вкрай рідко. У зв’язку зі складними обставинами воно стало дуже популярним на всіх континентах. Отже, 2021 рік ще не закінчився, а “вакцина” вживається вже в 72 рази частіше, ніж у 2020. Більш того, зараз з’явилося багато однокореневих слів і словоформ, які теж нині дуже популярні:

Vaxxie (це Селфі в момент вакцини);

антиваксі (проти щеплень);

даблвакцин (ті, хто зробив два щеплення).

При цьому антивакцинарство (антиваксі) стало мега популярним саме в період розквіту пандемії коронавіруса. А даблваксі та просто ваксі — це свіжі терміни, які щойно з’явилися. Їх раніше взагалі не було в словниковому запасі. Загалом, це більше зумерські терміни, які швидше за все будуть віднесені до жаргонів, як “крінж” чи “рофл”. Експерти з британського університету кажуть, що слово року стане відмінним девізом для його закінчення. Адже зараз у всьому світі йде масова вакцинація від коронавіруса. Хоча будемо чесними — 1 іменник це дуже мало, щоб дати характеристику 2021.

Також в списку інших самих часто вживаних слів виявилися: інсайт, криптовалюта, донат, рєк (рек).

Феномен слова “Vax”

Іменник “вакцина” став трендовим в багатьох мовах. Французи, іспанці, італійці використовують його саме в контексті щеплення від Covid-19. Лінгвісти провели дослідження, і виявилося, що в деяких країнах за останній рік вживання цього іменника виросло в 10 разів і стало використовуватися частіше, ніж 10 років тому.