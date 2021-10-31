Як заробити на криптовалюті 5,7 млрд. доларів, вклавши тільки $8000

Криптоінвестор придбав 70 трильйонів монет «мемної» цифрової валюти Shiba Inu, і за рік вартість цього активу збільшилася з $8 тис. до $5 млрд. Ринкова вартість криптовалюти, натхненної мемами, становила майже 37 млрд.





Shiba Inu різко виріс

У серпні 2020 р. анонімний користувач придбав 70 200 003 182 869 монет «мемної» криптовалюти Shiba Inu, яка щойно з’явилася, на $8 тис. Сьогодні їх вартість становить понад $5 млрд. «Можливо, ми дійсно маємо справу з найбільшою індивідуальною угодою», – повідомив у своєму твіттері Morning Brew, прикріпивши скріншот з платформи для цифрових платежів crypto.com.

На момент покупки одиниця криптовалюти коштувала $0,000000000189, а через 14 місяців після цього курс Shiba Inu виріс до $0,00007941 у піку. Криптовалюті було потрібно трохи більше року, щоб зрости на 7 млн. ​​відсотків. За даними платформи CoinMarketCap, сьогодні невідомий криптоінвестор володіє більш ніж 13% загальної кількості токенів Shiba Inu (від 549 трлн. монет).

10 за вартістю криптовалюта

Shiba Inu є альтернативою Dogecoin на основі Ethereum. Shiba Inu був заснований в 2020 р. якимось користувачем під псевдонімом Ryoshi, метою якого було відійти від “жорстких соціальних структур і традиційного мислення” – так говорив 28-сторінковий офіційний документ монети, що отримала назву “гав-папір” (woof paper). Ринкова вартість криптовалюти, натхненної мемами, становила майже 37 млрд. Станом на сьогодні це 10-та за вартістю криптовалюта.

За останній місяць Shiba Inu виріс на 1000%, повідомляє Business Insider. Криптовалюта торгується на багатьох біржах, таких як ShibaSwap, Binance, OKEx, FTX, Kucoin, CoinBene, Probit Global, CoinDCX, WazirX, Crypto.com та Huobi, у тому числі на великих криптовалютних біржах Coinbase та Binance.

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Монета включає три токена: сам Shiba Inu, Leash Dogecoin Killer, токен ставки, прив’язаний до ціни Dogecoin, і цифрова кістка (Bone), новий жетон управління. Останнім часом за рахунок біржі ShibaSwap розширилася екосистема токена: користувачеві пропонують нижчі комісії за обмін, ніж Uniswap, і кілька способів отримувати прибуток за рахунок надання ліквідності або розміщення ставок для власників токенів. Це підвищує вартість активу Shiba Inu.

«Мемна» криптовалюта

Shiba Inu веде змагання за увагу користувачів криптосвіту з іншою криптовалютою-мемом, Dogecoin. Цей токен виник на основі інтернет-мема 2010-х років із собакою породи сіба-іну. Учасники спільноти Reddit швидко знайшли застосування новій криптовалюті як донату: за допомогою спеціальних ботів переводили монети, щоб подякувати іншому користувачеві за цікаву інформацію, кумедні повідомлення, обмін ідеями, інший корисний контент. Монета коштувала частку цента, і користувачів приваблювала простота, легкість майнінгу та анонімність. Нова цифрова валюта створила ринкову вартість $8 млн. – через тиждень після запуску Dogecoin став другою валютою з найбільшою прибутковістю. Крім того, вартість токена різко злетіла після кількох твітів Ілона Маска про Dogecoin.

Основна причина появи таких токенів, це прагнення їх емітентів до отримання прибутку. Розробляючи піар-стратегії своїх криптопроектів вони підлаштовуються під поточні тренди і створюють необхідний для просування інформаційний порядок денний. Нещодавно була хвиля котяча тематика (CryptoKitties), сьогодні популярні “собачки”, а в майбутньому, ймовірно, буде щось ще. Гадаємо, що створення мем-коїнів у результаті стане своєрідною самостійною індустрією, яка існуватиме доти, поки є криптовалютний ринок (він же, у свою чергу, існуватиме завжди, навіть у разі найжорсткішого регулювання)».

Дві різні собаки

Shiba Inu як проект спочатку поставила собі за мету обгін Dogecoin. Різниця між цими схожими криптовалютами в тому, що Dogecoin децентралізований, і його розробники виступають тільки в ролі консультантів, тоді як Shiba Inu залежить від рішень щодо розробки Ethereum. Якщо Dogecoin потрібно майнути, то токени SHIB були відразу випущені обсягом 1 квадрильйона.

Телеведучий Bloomberg і автор підкастів Джо Вайзенталь упевнений, що токен Shiba Inu має переваги перед “мемною” криптовалютою Dogecoin. Він вважає, що Shiba Inu некоректно називати клоном Dogecoin, оскільки альткоїн має повноцінну екосистему з власною децентралізованою біржею, можливістю створення невзаємозамінних токенів (NFT) і смарт-контрактами.