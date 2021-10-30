Стало известно, кто имеет право проверять сертификаты о вакцинации у украинцев

Проверка сертификатов о вакцинации является обязательной процедурой в регионах Украины, попавших в «красную зону». Без документов, доказывающих вашу безопасность для окружающих, нельзя даже войти в магазин или воспользоваться общественным транспортом. Однако люди еще не успели разобраться в тонкостях процедуры проверки. Так кто же имеет законное право проверить сертификат о вакцинации?





Если вы считаете, что попросить Covid-сертификат у вас может только полицейский, это ошибка. Проверить документы о вакцинации имеет право служба Министерства здравоохранения, Госпродпотребслужба, работники больницы, проводники в поездах и даже сотрудники торговых центров. Ведь человек без сертификата, или хотя бы свежего ПЦР теста не может посещать магазины, спортзалы, парикмахерские, да и вообще любые заведения, продающие товары или предоставляющие услуги.

Также больной не может путешествовать между областями на автобусе, поезде и самолете без документов, подтверждающих его эпидемическую безопасность для других пассажиров. Без сертификата о вакцинации или ПЦР теста вас просто не пустят в транспортное средство.

Не будут проверять сертификаты только водители общественного транспорта, курсирующего по городу. Но они обязаны предупреждать пассажиров об обязательном наличии Covid-документов.

Не ввели ограничения и в почтовых отделениях. То есть для того, чтобы забрать посылку в отделении «Укрпочты», или «Новой почты» вам не нужно ничего, кроме маски. Правило социальной дистанции также остается в силе.

Напомним, что обнаружение поддельного сертификата о вакцинации может угрожать украинцам рядом санкций. Во-первых, такой документ будут изымать сразу на месте. А во-вторых, гражданина, сознательно использующего «фэйковый» сертификат, правоохранители имеют право наказать штрафом на сумму до 34 тыс. грн.

А в некоторых случаях нарушителю грозит даже лишение свободы сроком до 2 лет. Столь строгие наказания ввели из-за резкого увеличения количества случаев подделки документов о вакцинации.