Названы народные рецепты, которые только вредят здоровью

Несмотря на несомненную эффективность современной медицины и фармакологии, люди все же часто лечатся так называемыми «бабушкиными рецептами». Большинство из этих «волшебных методов» лечения мы знаем еще с детства и используем их просто «на автомате». Однако не всегда народные рецепты действительно лечат. Иногда они могут принести больше вреда, чем пользы.





Ингаляция паром от простуды

Почти всех нас в детстве сажали над кастрюлей с отваром трав и заставляли дышать горячим паром. Это будто бы должно было помочь от кашля и насморка. Однако такой способ на самом деле не очень полезен. Более того, дыхание горячим паром может повредить слизистые оболочки горла и носа, усугубив ситуацию.

Алкоголь для хорошего сна

Алкоголь действительно замедляет работу мозга и способствует засыпанию. Однако если проблема со сном связана с невралгией или депрессией, ситуация может только усугубиться. К тому же определить минимальную дозу, которая действительно поможет человеку заснуть, а не приведет к нервному возбуждению очень сложно.

Страх сквозняков

Некоторые люди, болея простудой или гриппом, стараются не открывать лишний раз окна. Они боятся, что от сквозняка и холодного воздуха им станет хуже. Однако это совсем не так. Напротив, регулярное проветривание фактически «выдувает» болезнетворные бактерии из помещения. Дыша свежим воздухом человек гораздо быстрее поправляется.

Масло и сметана от ожогов

Мазать жирными продуктами ожоги не стоит. Хотя нас и учили с самого детства спасаться от такой неприятности именно сметанкой или маслом. Жирные вещества формируют на ране пленку, которая в свою очередь создает парниковый эффект. Это препятствует оттоку тепла и гноя из раны, соответственно она дольше заживает.

Чеснок как профилактика ОРВИ

Суть действия чеснока в том, что он уничтожает бактерии. Но не только болезнетворные, но и вполне полезные для нашего организма. Этот продукт содержит фитонциды, которые защищают человека от некоторых вирусов. Однако эффект этот кратковременный. В то время как чрезмерное увлечение чесноком вполне может вызвать болезни желудка и кишечника, а иногда даже язву.