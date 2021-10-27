Стало известно, когда украинцам ждать скачка цен на электричество

Стоимость электроэнергии в Украине может быть пересмотрена уже следующей весной. В апреле 2022 года заканчивается действие Положения о ПСО, которое сдерживает рост тарифа. А это значит, что чиновники снова вернутся к вопросу повышения цены на свет. Ведь реальная стоимость ресурса сейчас составляет около 4,5 грн за киловатт, в то время как украинцы платят всего 1,44 грн.





Как пояснил руководитель предприятия «Волыньэлектросбыт» Дмитрий Иванов, дать точный прогноз касательно стоимости электроэнергии достаточно сложно. Учитывая пандемию и мировой энергетический кризис, можно с уверенностью сказать только одно – дешеветь электричество в 2022 году точно не будет.

«Действующий сейчас формат ПСО является по сути другим видом субсидии. Всю разницу между реальной стоимостью энергоресурса и тарифом для населения берет на себя НАЭК «Энергоатом», имеющий более низкую себестоимость электричества по сравнению с другими компаниями. Однако рост цены ресурса на мировом рынке, недостаточная отечественная генерация и малые запасы угля рано или поздно приведут к серьезным кассовым разрывам. И тогда цены для населения точно придется повысить», – отметил эксперт.

Еще одним фактором, который потенциально приведет к ущербу для энергетической отрасли, является локдаун. Жесткие карантинные ограничения усложнят предпринимательскую деятельность и снизят доход населения. Количество граждан, не платящих за свет, вырастет по крайней мере на 5-10%, а разрыв между реальной стоимостью энергии и полученными от населения средствами станет еще больше.

Напомним, что с прошлого года тарифы на электроэнергию также выросли. Правительство отменило скидку на первые 100 кВт*ч, установив один для всех тариф 1,68 грн за киловатт. И даже то, что с октября 2021 года первые 250 киловатт рассчитываются по ставке 1,44 грн за киловатт, не вернуло месячную платежку за электричество к уровню 2020-го года.