В дома украинцев начал поступать «разбавленный» газ: на нем дольше закипает вода

В последнее время все больше украинцев замечает, что газ «уже не тот». Он хуже нагревает блюда во время приготовления на плите, а в духовке пища не запекается, а просто тлеет. Некоторые потребители заметили еще и не очень приятный запах горючего, которого раньше точно не было. Неужели в «голубое топливо» что-то примешивают? Почему так резко упало качество главного в стране энергоресурса?





К снижению тепловых характеристик газа, по мнению экспертов могло привести недостаточное очищение ресурса. Лишние примеси существенно уменьшают калорийность топлива, вместе с тем снижая его качество.

«Фактически наши смешивают украинский и российский газ, чтобы сохранить хотя бы видимость качества», – отметил Олег Попенко, глава Союза потребителей комуслуг.

Свой комментарий эксперт подробно объяснил. Он рассказал, что когда газ выходит из трубы, в нем содержится немало примесей, песок и другие загрязняющие вещества. Поэтому ресурс нужно тщательно очистить. Если этот процесс выполнили добросовестно, то тепловые качества газа будут полностью соответствовать стандартам, установленным в Европе.

Но если очистку топлива выполняют как-нибудь, его качества серьезно страдают. Выглядит это точно так же, как описывают украинцы: газ еле греет, и имеет неприятный запах от сжигания примесей.

Интересно, что себестоимость такого недоочищенного топлива значительно ниже той цены, к которой привыкли украинцы. Но несмотря на «подмену» газа, платим мы за него по-старому. Более того, тарифы постоянно поднимают из-за роста стоимости ресурса на европейских рынках.

На деле такие маневры органов власти, отвечающих за газоснабжение населения, выглядят как попытка сэкономить на потребителях. По факту нам подсовывают некачественный газ по цене качественного. Поэтому нужно либо снизить цену на то, что мы получаем, либо же удовлетворить право украинцев на качественный газ без примесей.