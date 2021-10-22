В Україні суттєво переглянуть тарифи на одну з компослуг

В уряді вирішили переглянути тарифи на вивезення сміття. Експерти впевнені, що він не є точним, та не може застосовуватися сьогодні. Новина приємна, адже деякі українці зможуть сплачувати менше у разі підтримання нового законопроєкту.





У той час, як гаряча вода, газ та тепло подорожчають, електрична енергія та вивіз твердих побутових відходів будуть коштувати дешевше.

Вартість вивозу побутового сміття можна зменшити, впевнені деякі депутати. Для цього необхідно переглянути усі статті витрат. Кабінет Міністрів прийняв проєкт на розгляд. Сам документ розробили та склали у Міністерстві розвитку общин та територій.

Якщо прибрати деякі статті витрат, то українці зможуть сплачувати у 2 рази меншу ціну. Як виявили нещодавно, до складу витрат входять ті статті, що вже закладені в тарифи для населення. А це значить, що деякі українці сплачують вдвічі більше коштів.

Переважно це ті громадяни, що проживають в одноквартирних будинках та вкладають індивідуальні договори на вивезення побутового сміття. Багатоквартирні будинки припинили сплачувати подвійну ціну за послуги по вивезенню сміття ще у 2019 році.

З першого травня 2021 року “Екоспецтранс” встановив такі тарифи для населення:

25,56 грн на одну людину у багатоквартирних будинках;

26,43 грн для жителів приватного сектору;

158,40 грн для бюджетних організацій і така ж сама ціна для інших споживачів.

Аж ось виявили, що розрахунки здійснили з порушеннями. Ще для всіх скасують сплату за послугу банку з приймання платіжок. Враховуючи той факт, що сьогодні деякі банки беруть по 15-20 та більше гривень за оплату комунальних послуг, новий перерахунок допоможе суттєво зекономити кошти населенню. При цьому компенсації на перерахунки не буде у разі прийняття нового тарифу.