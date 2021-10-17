Всього 20-30 років: частина України при наших дітях стане пустелею

Через зміну кліматичних умов південні регіони країни можуть перетворитися у пустелю, а Одеса та Крим опиняться під водою. Невже за кілька десятиліть територія України зміниться до невпізнаваності? Якою побачать свою батьківщину наші діти?





Детальніше про глобальні кліматичні зміни та їх вплив на територію України розповів вчений Євген Дикий. Відомий науковець та директор Національного антарктичного наукового центру підкреслив, що зміни клімату спостерігалися протягом усієї історії Землі, та ще ніколи це не відбувалося із такою швидкістю.

Вплив кліматичних змін спеціаліст пояснив на прикладі місцевості у Херсонській області, відомій як українська пустеля – Олешківські піски. Для українців це місце видається справжньою екзотикою, туди приїжджають туристи, влаштовують ралі на джипах. Та ми навіть уявити не можемо, що незабаром так виглядатиме більшість українських степів.

Раніше на місці Олешківських пісків були традиційні українські чорноземи. Та за кілька десятків років, у результаті неправильної обробки й висихання ґрунту, на їх місці утворилася справжнісінька пустеля. А незабаром доля цього маленького регіону на Херсонщині може спіткати геть усі українські степи. На думку експерта, такі зміни структури ґрунту очікують нас вже через 30 років.

«На півдні України клімат завжди був посушливим, а кількості опадів ледь вистачало на потреби сільського господарства. Та зараз, поза значним потеплінням, ще й посилилось вивітрювання ґрунту. Тож вже за кількадесят років ми можемо втратити значну частину чорноземів», – зазначив Євген Дикий.

Позатим внаслідок глобального потепління прибережні області України та Крим ризикують опинитися під водою.

«У разі підняття рівня води у Чорному морі на 0,8 метра, буде затоплено усю територію Криму, 17% площі Одеси, а селище Вилкове, яке ще називають «українською Венецією», опиниться під водою аж на 99%», – розповіла спеціалістка з адаптації до кліматичних змін Ольга Гусакова.